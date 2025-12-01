Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a la renovación de autoridades que se viene en la Unión Cívica Radical (UCR) con la salida del legislador nacional Martín Lousteau como presidente, la cual describió como una "muy mala gestión". Aseguró que, aunque le ofrecieron el cargo, no aspira a volver presidir el partido.

El próximo 12 de diciembre está previsto el plenario de la UCR donde deberán elegir el reemplazante del cuestionado Lousteau. En medio del debate interno sobre el futuro del radicalismo a nivel nacional, el mandatario expresó que su prioridad es contribuir a la reorganización partidaria, pero descartó asumir un rol formal en la conducción.

"Yo voy a trabajar todo lo que pueda para que el radicalismo tenga un espacio nacional , está pasando por una crisis nacionalmente, ha sido muy mala la gestión anterior ", afirmó Cornejo, al señalar que el partido necesita reencauzarse luego del paso de Lousteau por la presidencia que tuvo fuertes chispazos hacie dentro de la UCR.

Cornejo hizo estas declaraciones este lunes del acto de apertura de sobres de la licitación con las ofertas para la construcción del Centro Ambulatorio del Hospital Dr. Humberto Notti , junto al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero , y a la subsecretaría de Infraestructura , Marité Badui , en el Centro de Congresos y Exposiciones.

Apertura de sobres, ampliacion hospital notti, alfredo cornejo Acto de apertura de sobres de la licitación con las ofertas para la construcción del Centro Ambulatorio del Hospital Dr. Humberto Notti. Foto: Yemel Fil

Alfredo Cornejo, ¿Presidente de la UCR?

Consultado sobre una eventual candidatura para presidir el partido radical, el Gobernador sostuvo que no es un objetivo, aunque admitió que recibió propuestas: “Yo no solo no estoy postulado, sino que no aspiro a eso en este tiempo, pero voy a colaborar todo lo que pueda. Ya me lo han propuesto, pero no, lo hemos descartado”.

Lousteau termina su mandato el 15 de diciembre y no se espera que busque seguir en el cargo. El electo diputado nacional dentro del bloque Provincias Unidas no pudo equilibrar los reclamos de los radicales de todo el país y su rol en el Senado, donde en varias oportunidades votó en soledad dentro del bloque.

El futuro del radicalismo

Sin embargo, aún no aparece un candidato claro para reemplazar al legislador nacional. Cornejo no es el único referente radical que ha expresado no buscar la presidencia del partido. Quien aparece con chances es el correntino Gustavo Valdés, con quien el mendocino mantiene un buen vínculo. Incluso viajó a esa provincia a celebrar el triunfo de la UCR en las pasadas elecciones donde fue elegido como goberndor Juan Pablo Valdés.

cornejo y valdes en corrientes Alfredo Cornejo junto a los hermanos Valdés.

El mandatario santafesino Maximiliano Pullaro habría rechazado también la propuesta de ser el nuevo presidente radical, ante la necesidad de enfocarse en la gestión provincial. También apareció el nombre de Maximiliano Abad, bonaerense cercano a Ernesto Sanz, pero que podría estar más interesado en sus aspiraciones como intendente de Mar del Plata. En este contexto también será clave lo que suceda en el Congreso de la Nación, con la nueva composición, y ver si el UCR puede mostrar unidad.

Minería

En cuanto a su gestión, el Gobernador declaró que espera la sanción final de los proyectos mineros presentados en la Legislatura de Mendoza. "Espero que haya un buen apoyo, pero como sabemos, no es buena la definición del Partido Justicialista, es ambigua, difusa, confusa. La verdad que la provincia necesita que esto sea una política de Estado, que todos los actores políticos más relevantes estén de acuerdo", señaló.

"Nos gustaría que acompañen, no como hicieron en Diputados. Sería muy útil. Da señales para afuera, da señales de que hay un alto consenso. Igualmente la votación en Diputados fue bastante amplia. En senadores quizás sea más estrecha si el Partido Justicialista no apoya", agregó sobre el debate que se viene en el Senado en la provincia de Mendoza.

Los proyectos en discusión son la DIA de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II, sumado a las leyes de creación del Régimen de Regalías y del Fondo Compensador Ambiental.