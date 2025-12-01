1 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Alfredo Cornejo habló sobre la renovación de autoridades en la Unión Cívica Radical, prevista para el próximo 12 de diciembre.

Apertura de sobres, ampliacion hospital notti, alfredo cornejo
Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a la renovación de autoridades que se viene en la Unión Cívica Radical (UCR) con la salida del legislador nacional Martín Lousteau como presidente, la cual describió como una "muy mala gestión". Aseguró que, aunque le ofrecieron el cargo, no aspira a volver presidir el partido.

El próximo 12 de diciembre está previsto el plenario de la UCR donde deberán elegir el reemplazante del cuestionado Lousteau. En medio del debate interno sobre el futuro del radicalismo a nivel nacional, el mandatario expresó que su prioridad es contribuir a la reorganización partidaria, pero descartó asumir un rol formal en la conducción.

Lee además
El mandatario participó de la cena AEM 2025.
Cena AEM 2025

Cornejo: "Mendoza va a crecer con fuerza porque lo tiene todo"
El frente forjado en julio volverá a competir como tal en febrero de 2026.
Comicios municipales

Cornejo ratificó que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza irán juntos en las elecciones de febrero

"Yo voy a trabajar todo lo que pueda para que el radicalismo tenga un espacio nacional, está pasando por una crisis nacionalmente, ha sido muy mala la gestión anterior", afirmó Cornejo, al señalar que el partido necesita reencauzarse luego del paso de Lousteau por la presidencia que tuvo fuertes chispazos hacie dentro de la UCR.

Cornejo hizo estas declaraciones este lunes del acto de apertura de sobres de la licitación con las ofertas para la construcción del Centro Ambulatorio del Hospital Dr. Humberto Notti, junto al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, y a la subsecretaría de Infraestructura, Marité Badui, en el Centro de Congresos y Exposiciones.

Apertura de sobres, ampliacion hospital notti, alfredo cornejo
Acto de apertura de sobres de la licitación con las ofertas para la construcción del Centro Ambulatorio del Hospital Dr. Humberto Notti.

Acto de apertura de sobres de la licitación con las ofertas para la construcción del Centro Ambulatorio del Hospital Dr. Humberto Notti.

Alfredo Cornejo, ¿Presidente de la UCR?

Consultado sobre una eventual candidatura para presidir el partido radical, el Gobernador sostuvo que no es un objetivo, aunque admitió que recibió propuestas: “Yo no solo no estoy postulado, sino que no aspiro a eso en este tiempo, pero voy a colaborar todo lo que pueda. Ya me lo han propuesto, pero no, lo hemos descartado”.

Lousteau termina su mandato el 15 de diciembre y no se espera que busque seguir en el cargo. El electo diputado nacional dentro del bloque Provincias Unidas no pudo equilibrar los reclamos de los radicales de todo el país y su rol en el Senado, donde en varias oportunidades votó en soledad dentro del bloque.

El futuro del radicalismo

Sin embargo, aún no aparece un candidato claro para reemplazar al legislador nacional. Cornejo no es el único referente radical que ha expresado no buscar la presidencia del partido. Quien aparece con chances es el correntino Gustavo Valdés, con quien el mendocino mantiene un buen vínculo. Incluso viajó a esa provincia a celebrar el triunfo de la UCR en las pasadas elecciones donde fue elegido como goberndor Juan Pablo Valdés.

cornejo y valdes en corrientes
Alfredo Cornejo junto a los hermanos Valdés.

Alfredo Cornejo junto a los hermanos Valdés.

El mandatario santafesino Maximiliano Pullaro habría rechazado también la propuesta de ser el nuevo presidente radical, ante la necesidad de enfocarse en la gestión provincial. También apareció el nombre de Maximiliano Abad, bonaerense cercano a Ernesto Sanz, pero que podría estar más interesado en sus aspiraciones como intendente de Mar del Plata. En este contexto también será clave lo que suceda en el Congreso de la Nación, con la nueva composición, y ver si el UCR puede mostrar unidad.

Minería

En cuanto a su gestión, el Gobernador declaró que espera la sanción final de los proyectos mineros presentados en la Legislatura de Mendoza. "Espero que haya un buen apoyo, pero como sabemos, no es buena la definición del Partido Justicialista, es ambigua, difusa, confusa. La verdad que la provincia necesita que esto sea una política de Estado, que todos los actores políticos más relevantes estén de acuerdo", señaló.

"Nos gustaría que acompañen, no como hicieron en Diputados. Sería muy útil. Da señales para afuera, da señales de que hay un alto consenso. Igualmente la votación en Diputados fue bastante amplia. En senadores quizás sea más estrecha si el Partido Justicialista no apoya", agregó sobre el debate que se viene en el Senado en la provincia de Mendoza.

Los proyectos en discusión son la DIA de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II, sumado a las leyes de creación del Régimen de Regalías y del Fondo Compensador Ambiental.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo y Félix inauguraron una obra clave para el sistema energético de San Rafael

En Villavicencio, Cornejo destacó el modelo de gestión privada y planteó extenderlo a más áreas protegidas

El entusiasmo de Cornejo por el avance de PSJ Cobre Mendocino y el palo al PJ por su rechazo

Con Cornejo presente y diferentes posturas, el Consejo de Mayo adelantó la fecha para el envío de las reformas

Cornejo participa de la última reunión del Consejo de Mayo: ¿Qué se definirá en el encuentro?

Alfredo Cornejo y el guiño a Esteban Allasino para una posible alianza electoral

La UCR y el PJ empiezan a mostrar las cartas rumbo a las elecciones municipales de febrero

La inversión del Gobierno de Mendoza para ampliar el Servicio Penitenciario

LO QUE SE LEE AHORA
José Antono Kast parece tomar una ventaja definitiva frente a Jeannette Jara para el balotaje en Chile
Chile Decide

Elecciones en Chile: José Antonio Kast amplía su ventaja y las encuestas proyectan un triunfo contundente

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Los accidentes viales en Alta Montaña dejaron un saldo trágico este 2025.
récord en fallecidos

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

Este lunes 1 de diciembre no habrá atención al público ni tareas administrativas
Comunicado oficial

La Casa de Gobierno de Mendoza suspende sus actividades este lunes: cuál es el motivo

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Por Florencia Martinez del Rio
Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina. Imagen de Archivo.
Boletín Oficial

Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina

Por Natalia Mantineo
Las principales fuerzas políticas de la Provincia definen sus estrategias electorales.
Elecciones 2026

La UCR y el PJ empiezan a mostrar las cartas rumbo a las elecciones municipales de febrero

Por Facundo La Rosa