En Villavicencio, Cornejo destacó el modelo de gestión privada y planteó extenderlo a más áreas protegidas

El gobernador Alfredo Cornejo participó del 25° aniversario de la Reserva Natural Villavicencio como área protegida y destacó el trabajo sostenido que la transformó en un referente de conservación ambiental a nivel mundial.
Afirmó que la reserva de gestión privada “se convirtió en un ejemplo y en una marca que agrega valor a Mendoza, que trasciende nuestras fronteras y que hoy es reconocida a nivel mundial”.
En su publicación, el mandatario resaltó que la trayectoria de la Reserva “está llena de logros”, entre ellos su representación de la Argentina en el Congreso Mundial de la Naturaleza, la participación en la Red Estratégica de Conservación del Cóndor Andino y el fortalecimiento del monitoreo del gato andino.
También subrayó que estas acciones “demuestran el rol central que cumplen en la preservación de los recursos” y envió su reconocimiento “a todo el equipo por estos 25 años de trabajo sostenido”.
Durante el evento, Cornejo puso en valor el proceso iniciado en el año 2000, señalando que permitió transformar a la Reserva en una referencia global. “La verdad que nos encantaría copiar este modelo en otras áreas protegidas de la provincia, aunque es muy fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo”, afirmó durante su discurso.
El Gobernador también remarcó que su administración aspira “a replicar los buenos ejemplos que existen en el mundo” en materia de áreas protegidas. “Venimos a ratificar esa política y por eso trabajamos juntos en el plan de manejo de esta Reserva, tal como lo hicimos en las otras áreas protegidas”, dijo.
Además, recordó que en su primera gestión impulsó la designación de Villavicencio como Sitio Ramsar.
Al cierre, agradeció a la compañía responsable de la gestión del área natural, a sus dueños, accionistas y al personal, reconociendo “a toda la gente que contribuye con esta tarea y, especialmente, a quienes trabajan todos los días en esta área ejemplar”.
De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno provincial, la Reserva logró en 25 años:
Además, la Reserva sostiene más de 20 investigaciones científicas, recibe más de 100 mil visitantes al año, impulsa el programa de Visitas Educativas —que forma a más de 5.000 estudiantes por año— y genera empleo local integrándose con proveedores y prestadores turísticos.
En el acto también fueron distinguidos el técnico Roberto Tobárez por sus 25 años de trabajo, varios científicos que colaboran con la conservación y el artista José María Muñoz.
La directora de la Reserva, Silvina Giudici, planteó que el desafío de la próxima etapa será seguir integrando ciencia, comunidad, empresa y naturaleza, profundizar la conservación y ampliar la investigación para consolidar a Villavicencio como un faro regional de sostenibilidad.