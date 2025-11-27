En Villavicencio, Cornejo destacó el modelo de gestión privada y planteó extenderlo a más áreas protegidas

El gobernador Alfredo Cornejo participó del 25° aniversario de la Reserva Natural Villavicencio como área protegida y destacó el trabajo sostenido que la transformó en un referente de conservación ambiental a nivel mundial .

Afirmó que la reserva de gestión privada “ se convirtió en un ejemplo y en una marca que agrega valor a Mendoza, que trasciende nuestras fronteras y que hoy es reconocida a nivel mundial ”.

En su publicación, el mandatario resaltó que la trayectoria de la Reserva “ está llena de logros ”, entre ellos su representación de la Argentina en el Congreso Mundial de la Naturaleza , la participación en la Red Estratégica de Conservación del Cóndor Andino y el fortalecimiento del monitoreo del gato andino .

Participé del aniversario por los 25 años de la Reserva Natural Villavicencio. Una reserva de gestión privada que se convirtió en un ejemplo y en una marca que agrega valor a Mendoza, que trasciende nuestras fronteras y que hoy es reconocida a nivel mundial. Su trayectoria es… pic.twitter.com/B40SmDeSSp

También subrayó que estas acciones “ demuestran el rol central que cumplen en la preservación de los recursos ” y envió su reconocimiento “ a todo el equipo por estos 25 años de trabajo sostenido ”.

Durante el evento, Cornejo puso en valor el proceso iniciado en el año 2000, señalando que permitió transformar a la Reserva en una referencia global. “La verdad que nos encantaría copiar este modelo en otras áreas protegidas de la provincia, aunque es muy fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo”, afirmó durante su discurso.

Alfredo Cornejo, aniversario 25 Villavicencio Reserva natural Alfredo Cornejo ponderó los logros en los 25 año de Villavicencio como Reserva Natural. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El Gobernador también remarcó que su administración aspira “a replicar los buenos ejemplos que existen en el mundo” en materia de áreas protegidas. “Venimos a ratificar esa política y por eso trabajamos juntos en el plan de manejo de esta Reserva, tal como lo hicimos en las otras áreas protegidas”, dijo.

Además, recordó que en su primera gestión impulsó la designación de Villavicencio como Sitio Ramsar.

Al cierre, agradeció a la compañía responsable de la gestión del área natural, a sus dueños, accionistas y al personal, reconociendo “a toda la gente que contribuye con esta tarea y, especialmente, a quienes trabajan todos los días en esta área ejemplar”.

Un cuarto de siglo de la Reserva Natural Villavicencio: residuos, incendios, sustentabilidad y reconocimiento internacional

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno provincial, la Reserva logró en 25 años:

Reducir un 91% sus residuos ,

, Mantener 15 años sin incendios ,

, Alcanzar un 70% de sustentabilidad económica ,

, Representar al país ante la UICN como único sitio argentino dentro de la Lista Verde,

dentro de la Lista Verde, Integrarse a la Red de Conservación del Cóndor Andino y fortalecer el monitoreo del gato andino.

Además, la Reserva sostiene más de 20 investigaciones científicas, recibe más de 100 mil visitantes al año, impulsa el programa de Visitas Educativas —que forma a más de 5.000 estudiantes por año— y genera empleo local integrándose con proveedores y prestadores turísticos.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Mendoza | Cornejo destacó el modelo de gestión privada en la Reserva Villavicencio En el 25° aniversario del área protegida, el gobernador valoró la articulación público-privada que convirtió a Villavicencio en un referente internacional de conservación ambiental. La reserva logró reducir residuos, evitar incendios durante 15 años y consolidarse como sitio destacado en sostenibilidad y ciencia aplicada. Leé todos los detalles en sitioandino.com #Villavicencio #Cornejo #Mendoza #Conservación #Ambiente #Sustentabilidad #ÁreasProtegidas" View this post on Instagram

Reconocimientos y la hoja de ruta para los próximos 25 años

En el acto también fueron distinguidos el técnico Roberto Tobárez por sus 25 años de trabajo, varios científicos que colaboran con la conservación y el artista José María Muñoz.

La directora de la Reserva, Silvina Giudici, planteó que el desafío de la próxima etapa será seguir integrando ciencia, comunidad, empresa y naturaleza, profundizar la conservación y ampliar la investigación para consolidar a Villavicencio como un faro regional de sostenibilidad.