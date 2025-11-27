27 de noviembre de 2025
Orgullo provincial

En Villavicencio, Cornejo destacó el modelo de gestión privada y planteó extenderlo a más áreas protegidas

El gobernador participó del 25º aniversario de la reserva natural y valoró la articulación público-privada para garantizar la conservación ambiental en la provincia.

Villavicencio cumplió 25 años como reserva natural.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Afirmó que la reserva de gestión privada “se convirtió en un ejemplo y en una marca que agrega valor a Mendoza, que trasciende nuestras fronteras y que hoy es reconocida a nivel mundial”.

Mendoza al natural: Reserva Natural Villavicencio, un tesoro paisajístico que cumple 25 años
Silvina Giudici: la mujer que rompió moldes y llevó a Villavicencio hacia el turismo sostenible.
Cornejo celebró los 25 años de la Reserva Villavicencio y destacó su gestión ambiental

En su publicación, el mandatario resaltó que la trayectoria de la Reserva “está llena de logros”, entre ellos su representación de la Argentina en el Congreso Mundial de la Naturaleza, la participación en la Red Estratégica de Conservación del Cóndor Andino y el fortalecimiento del monitoreo del gato andino.

También subrayó que estas acciones “demuestran el rol central que cumplen en la preservación de los recursos” y envió su reconocimiento “a todo el equipo por estos 25 años de trabajo sostenido”.

Durante el evento, Cornejo puso en valor el proceso iniciado en el año 2000, señalando que permitió transformar a la Reserva en una referencia global. “La verdad que nos encantaría copiar este modelo en otras áreas protegidas de la provincia, aunque es muy fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo”, afirmó durante su discurso.

Alfredo Cornejo, aniversario 25 Villavicencio Reserva natural
El Gobernador también remarcó que su administración aspira “a replicar los buenos ejemplos que existen en el mundo” en materia de áreas protegidas. “Venimos a ratificar esa política y por eso trabajamos juntos en el plan de manejo de esta Reserva, tal como lo hicimos en las otras áreas protegidas”, dijo.

Además, recordó que en su primera gestión impulsó la designación de Villavicencio como Sitio Ramsar.

Al cierre, agradeció a la compañía responsable de la gestión del área natural, a sus dueños, accionistas y al personal, reconociendo “a toda la gente que contribuye con esta tarea y, especialmente, a quienes trabajan todos los días en esta área ejemplar”.

Un cuarto de siglo de la Reserva Natural Villavicencio: residuos, incendios, sustentabilidad y reconocimiento internacional

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno provincial, la Reserva logró en 25 años:

  • Reducir un 91% sus residuos,
  • Mantener 15 años sin incendios,
  • Alcanzar un 70% de sustentabilidad económica,
  • Representar al país ante la UICN como único sitio argentino dentro de la Lista Verde,
  • Integrarse a la Red de Conservación del Cóndor Andino y fortalecer el monitoreo del gato andino.

Además, la Reserva sostiene más de 20 investigaciones científicas, recibe más de 100 mil visitantes al año, impulsa el programa de Visitas Educativas —que forma a más de 5.000 estudiantes por año— y genera empleo local integrándose con proveedores y prestadores turísticos.

Reconocimientos y la hoja de ruta para los próximos 25 años

En el acto también fueron distinguidos el técnico Roberto Tobárez por sus 25 años de trabajo, varios científicos que colaboran con la conservación y el artista José María Muñoz.

La directora de la Reserva, Silvina Giudici, planteó que el desafío de la próxima etapa será seguir integrando ciencia, comunidad, empresa y naturaleza, profundizar la conservación y ampliar la investigación para consolidar a Villavicencio como un faro regional de sostenibilidad.

Silvina Giudici, directora Reserva Natural villavicencio, acto 25 aniversario 27-11-25
Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado
Fuertes críticas

La familia de Nataniel Guzmán impugnó el ascenso del fiscal que investiga el caso

Uno de los ocupantes fue trasladado para recibir atención médica y quedó en observación
Siniestro

Accidente en Ruta 7: un camión impactó con otro y volcó con más de 60 animales a bordo

