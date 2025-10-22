Silvina Giudici: la mujer que rompió moldes y llevó a Villavicencio hacia el turismo sostenible

Con una mirada que combina pasión, compromiso y visió n, Silvina Giudici comparte su recorrido personal y profesional al frente de la Reserva Natural Villavicencio , un espacio de valor ecológico internacional y símbolo de conservación en Mendoza. En un ámbito históricamente masculino, lidera un equipo diverso que impulsa la preservación ambiental y el desarrollo sostenible , con la convicción de que la gestión de la naturaleza requiere tanto conocimiento técnico como sensibilidad humana.

A lo largo de la entrevista, repasa los 25 años de historia de la Reserva, explica qué significa ser un “Sitio Ramsar” —distinción que reconoce la importancia de Villavicencio en la protección de humedales y biodiversidad— y detalla cómo se implementan prácticas de turismo sostenible y regenerativo. Además, reflexiona sobre el equilibrio entre la conservación y el crecimiento económico, el rol de la mujer en la gestión ambiental y la proyección internacional de un lugar que inspira a cuidar el planeta con responsabilidad y propósito.