Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

En el Hospital Scaravelli de Tunuyán se confirmó el deceso de una adulta mayor tras el vuelco.

Una mujer de 80 años murió este domingo tras el vuelco de una traffic en la Ruta Provincial 143, en el departamento de San Carlos. El vehículo transportaba a integrantes de una congregación evangélica. Además, un niño de 5 años resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Notti.

Murió una mujer tras el vuelco de una traffic con fieles evangélicos en San Carlos Como consecuencia del terrible accidente vial que se produjo este domingo a las 8.30 de la mañana, una mujer de 80 años, identificada como Eufemia Roco, falleció en el hospital. Tras ser alertados de lo ocurrido, efectivos de la Comisaría 18° de San Carlos entrevistaron al conductor, un hombre de 44 años, identificado como P. Videla, quien explicó que circulaba de sur a norte por Ruta 143 cuando habría sufrido un desperfecto mecánico en una de las ruedas, lo que provocó la pérdida de dominio del rodado.

Según el parte oficial, el vehículo transportaba a 14 ocupantes pertenecientes a la iglesia “Jesús es el Mesías del Nuevo Pacto”, con sede en Chilecito, San Carlos, quienes se dirigían a una actividad religiosa. A raíz del vuelco, un menor de menos de 5 años salió despedido del vehículo y quedó sobre la carpeta asfáltica, resultando gravemente herido.

volcó una traffic en san carlos valle de uco El siniestro vial se registró en la Ruta Provincial 143, en la zona conocida como El Divisadero. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. Al lugar acudieron cinco ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El niño fue asistido por personal médico, quienes diagnosticaron una posible fractura de cadera, y posteriormente fue trasladado al Hospital Notti para una atención de mayor complejidad. El resto de los ocupantes fue derivado a los hospitales Tagarelli de San Carlos y Scaravelli de Tunuyán, donde fueron atendidos por lesiones leves.

Cerca de las 11:47, personal del Hospital Scaravelli informó el fallecimiento de Eufemia Roco, quien había sido trasladada tras el accidente. Ante esta situación, la causa fue caratulada como homicidio culposo, y el ayudante fiscal se hizo presente en el lugar del hecho. Además, personal de Asistencia a la Víctima brindó contención a los familiares de la mujer fallecida. Por disposición del ayudante fiscal Nicolás Lujea, se realizaron las pericias de Policía Científica y se practicó un dosaje de alcohol al conductor, el cual arrojó 0,00 gramos por litro de sangre. En el operativo también colaboraron efectivos de Policía Vial y Bomberos.