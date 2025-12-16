16 de diciembre de 2025
Sitio Andino
naturaleza

Conocé el plan del Gobierno para potenciar el turismo por la Cordillera de los Andes

El Gobierno provincial oficializó el programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes”, una iniciativa que busca consolidar a Mendoza como destino líder en senderismo y actividades de montaña.

El Gobierno provincial oficializó el programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes”.

El Gobierno provincial oficializó el programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes”.

 Por Cecilia Zabala

El Gobierno de Mendoza oficializó la creación del programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes, orientado a fortalecer el turismo de naturaleza y aventura en la provincia. Contempla casi 500 kilómetros de senderos y 100 kilómetros de rutas de enlace paisajísticas, que recorrerán la Cordillera de Los Andes de Norte a Sur de la provincia.

La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 2714, firmado el 3 de diciembre por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas, y se enmarca en el Plan de Gestión del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) para el período 2024-2027.

El programa propone el diseño, implementación y demarcación de un recorrido turístico de más de 600 kilómetros, integrado por sendas paisajísticas y patrimoniales que unirán el área del Cerro Aconcagua, al norte, con el Río Barrancas, al sur (Malargüe), atravesando algunos de los paisajes más impactantes de la Cordillera de Los Andes.

Se trata de un producto turístico de gran escala que atraviesa zonas de montaña y territorios de difícil accesibilidad, que en conjunto representan más del 30% de la superficie provincial.

parque provincial aconcagua, trekking, turismo.jpg
El programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes” está orientado a fortalecer el turismo de naturaleza y aventura en la provincia.

El programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes” está orientado a fortalecer el turismo de naturaleza y aventura en la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial destacan que la iniciativa apunta a poner en valor el patrimonio natural y cultural de la cordillera mendocina, al tiempo que responde a las nuevas tendencias del turismo internacional, cada vez más orientadas a experiencias al aire libre, sostenibles y vinculadas al contacto directo con la naturaleza.

Turismo estratégico y desarrollo sostenible

En los fundamentos del decreto, el Gobierno subraya que el turismo es una actividad prioritaria dentro de las políticas de Estado por su impacto socioeconómico y su capacidad para generar empleo, inversiones y desarrollo territorial. En ese marco, el programa Senderos de Gran Recorrido de Los Andes se inscribe en la estrategia de posicionar a Mendoza como Destino Turístico Inteligente (DTI), incorporando innovación, tecnología y criterios de sostenibilidad en la gestión del sector.

montañismo, trecking, alta montaña, deportes extremos
El plan atraviesa zonas de montaña y territorios de difícil accesibilidad, que en conjunto representan más del 30% de la superficie provincial.

El plan atraviesa zonas de montaña y territorios de difícil accesibilidad, que en conjunto representan más del 30% de la superficie provincial.

La iniciativa se alinea, además, con los lineamientos del Observatorio para el Desarrollo Turístico Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, y con las facultades que la Ley N° 8.845 otorga al EMETUR para promover un turismo equilibrado, que beneficie tanto a los visitantes como a las comunidades anfitrionas y preserve los recursos para las futuras generaciones.

Un producto turístico integrador

El nuevo programa fue concebido como una política pública integradora, interinstitucional y multiactoral, que articula la acción del Estado provincial con los municipios y el sector privado.

El objetivo es generar un producto turístico de alto valor estratégico, capaz de dinamizar economías locales, fomentar proyectos complementarios y ampliar la oferta más allá de los circuitos tradicionales.

Entre los beneficios que enumera el decreto se destacan:

  • La consolidación de Mendoza como referente nacional e internacional en actividades de montaña y senderismo.
  • La ampliación de la oferta turística.
  • La generación de oportunidades de inversión y empleo.
  • El relevamiento y protección del patrimonio cultural y natural.
  • También se busca enriquecer segmentos específicos como el turismo de naturaleza, aventura y pesca deportiva.

El rol del EMETUR

El Ente Mendoza Turismo será la autoridad de aplicación del programa y coordinará su ejecución con distintos organismos provinciales, entre ellos la Dirección de Áreas Protegidas, los ministerios de Energía y Ambiente; Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; Educación; Producción; y Salud y Deportes, además de otras dependencias de los tres poderes del Estado.

Tupungatito
El programa propone el diseño, implementación y demarcación de un recorrido turístico de más de 600 kilómetros en la Cordillera de los Andes.

El programa propone el diseño, implementación y demarcación de un recorrido turístico de más de 600 kilómetros en la Cordillera de los Andes.

El decreto también invita a los municipios a suscribir convenios con el EMETUR para sumarse al programa, una señal clave para garantizar el anclaje territorial del proyecto y su adaptación a las realidades locales.

Manual de Senderismo y estándares de calidad

Uno de los ejes centrales de la iniciativa será la elaboración de un Manual de Senderismo, a cargo de la Dirección de Desarrollo Turístico e Innovación del EMETUR. Este documento establecerá los principios, antecedentes y criterios técnicos del producto turístico, e incluirá estudios de mercados de referencia, pautas para la creación y acondicionamiento de senderos, señalización, estándares de seguridad y calidad, modelos de gestión y esquemas de financiamiento.

Turismo aventura Valle de UCo montaña
El programa

El programa "Sendero de Gran Recorrido de los Andes" unirá el Aconcagua con el Paso Pehuenche para convertirse en escenario de turismo de montaña.

Con esta herramienta, el Gobierno busca asegurar que el desarrollo del circuito se realice bajo parámetros homogéneos, seguros y sustentables, reforzando la calidad de la experiencia turística y la protección del entorno natural.

