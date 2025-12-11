11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Turismo y desarrollo

Plan Pioneros: Mendoza presentó los 30 proyectos para transformar el turismo de montaña

El Gobernador lanzó los primeros proyectos del Plan Pioneros, con subsidios, exenciones y concesiones para promover turismo y desarrollo en áreas estratégicas.

Turismo: la provincia de Mendoza activa el Plan Pioneros con inversiones y beneficios para siete departamentos.

Turismo: la provincia de Mendoza activa el Plan Pioneros con inversiones y beneficios para siete departamentos.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

En el Día Internacional de la Montaña, el Gobierno de la provincia de Mendoza presentó los primeros 30 proyectos seleccionados del Plan Pioneros, una iniciativa que busca impulsar inversiones sostenibles, mejorar la infraestructura y fortalecer el turismo de naturaleza en zonas estratégicas de la provincia. La propuesta combina aportes económicos, beneficios fiscales y concesiones.

El acto, que tuvo lugar en el Salón Patricias de Casa de Gobierno, fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, y representantes de los emprendimientos beneficiados.

Lee además
san rafael llevo su oferta de turismo a la costa atlantica y alcanzo miles de visitantes
Promoción en movimiento

San Rafael llevó su oferta de turismo a la Costa Atlántica y alcanzó miles de visitantes
Mendoza tiene un monumento único y simbólico, cargado de historia, que debés conocer
Extraordinario

Mendoza tiene un monumento único y simbólico, cargado de historia, que debés conocer

Un impulso estratégico al turismo de montaña

Los proyectos abarcan territorios clave como Tunuyán, Tupungato, San Rafael (Valle Grande), Luján de Cuyo (Potrerillos, Ugarteche, Alto Agrelo), Rivadavia (Carrizal), Malargüe, Las Heras (Alta Montaña, Uspallata, Cacheuta), donde se busca potenciar el crecimiento del turismo de aventura, el alojamiento en altura, los servicios gastronómicos y la infraestructura vinculada a la naturaleza.

De acuerdo con lo informado, la Provincia acompañará estas iniciativas con $600 millones en aportes reembolsables, $600 millones en aportes no reembolsables, exenciones de Ingresos Brutos por cinco años —estimadas en $1.500 millones— y siete concesiones de tierras fiscales para desarrollar zonas sin infraestructura.

Los proyectos a desarrollar consisten en:

  • construcción o ampliación de hospedajes de distintas categorías (cabañas, hoteles, lodges, glamping, etc.);
  • construcción, ampliación y mejora de lugares con oferta gastronómica,
  • desarrollo de emprendimientos educativos y deportivos,
  • construcción de paradores turísticos en zonas con potencial turístico,
  • desarrollo y mejora de parques de recreación, etc.
Embed

Durante la presentación, Cornejo destacó que esta primera selección “marca un antes y un después” en la forma de planificar el turismo de alta montaña, al combinar planificación estratégica, reglas claras y una visión de largo plazo. También subrayó el rol del sector privado, que impulsa inversiones en lugares donde “históricamente no se lograba avanzar” por falta de infraestructura o concesiones cumplidas.

El mandatario remarcó que estas políticas buscan revertir las dificultades históricas del desarrollo en altura, entre ellas las limitaciones viales y la falta de servicios.

Infraestructura, alojamiento y servicios para zonas naturales clave

La titular del Emetur, Gabriela Testa, valoró la diversidad geográfica alcanzada por el programa y resaltó que muchos proyectos incluyen energías limpias, mejoras en alojamientos turísticos, nuevos paradores, bases operativas para áreas protegidas y espacios de gastronomía y recreación.

También señaló que "Pioneros" se articula con otras políticas, como los programas de Senderos de Largo Recorrido e Infraestructura Turística Municipal, orientados a fortalecer el turismo de naturaleza en toda la provincia.

proyectos seleccionados para el programa pioneros
El gobernador Alfredo Cornejo junto a representantes de los proyectos que se presentaron para el Plan Pioneros.

El gobernador Alfredo Cornejo junto a representantes de los proyectos que se presentaron para el Plan Pioneros.

La Ley 9584 y la estructura del régimen de promoción

El Programa Pioneros se implementa bajo la Ley 9584, que creó un régimen especial para promover inversiones en zonas de montaña y equilibrar el desarrollo turístico de Mendoza. En su primera convocatoria, se presentaron 61 proyectos, con inversiones superiores a los $100.000 millones. Tras el proceso de análisis técnico, se adjudicaron beneficios a 30 iniciativas que representan más de $57.000 millones en inversiones privadas.

La presentación coincidió con el Día Internacional de la Montaña, establecido por la ONU para promover la conservación de estos ecosistemas y el desarrollo sostenible. Para el Gobierno provincial, esta instancia constituye un punto de inflexión en el crecimiento del turismo de altura y abre una etapa “esperanzadora” para el desarrollo económico ligado a la montaña y a los entornos naturales de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Por qué Luján de Cuyo fue declarada Capital del Turismo y el Entretenimiento

La Región del Maule y Malargüe avanzan hacia un Clúster de Turismo Binacional

Turismo en alza: Mendoza se consolidó como uno de los destinos más visitados del pais

Tupungato entregó certificados de idiomas a trabajadores del turismo

Turismo en el Valle de Uco: un paraíso que enamora todo el año

Enoturismo, alojamientos y gastronomía: cómo disfrutar de "manso" fin de semana largo en Mendoza

Mendoza aporta su modelo al Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro

Empresarios de Malargüe y Chile avanzan en un corredor turístico estratégico por el Paso Pehuenche

LO QUE SE LEE AHORA
Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas. video
El mundo del réves

General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

¿Existe en Argentina algún banco que financie el 100% del valor de la propiedad?
sueño de la casa propia

¿Qué banco te da el 100% para comprar una vivienda en Argentina?

Ocurrió en el interior de una fisca en Colonia Segovia 
Tragedia

Fatal accidente en Guaymallén: una niña de 2 años murió tras ser atropellada por un repartidor

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 471 mil pesos para no ser indigente.
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en noviembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
Creció la inflación en Mendoza en el mes de noviembre.
Variación de precios

La inflación en Mendoza fue mayor que la nacional y acumula cinco meses al alza

Por Facundo La Rosa
La familia del joven que fue atropellado pidió Justicia en una nueva manifestación video
Dolor

Video: manifestación en General Alvear por la libertad condicional al acusado de la muerte de Gonzalo Aset

Por Carla Canizzaro