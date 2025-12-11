Plan Pioneros: Mendoza presentó los 30 proyectos para transformar el turismo de montaña

Turismo: la provincia de Mendoza activa el Plan Pioneros con inversiones y beneficios para siete departamentos.

En el Día Internacional de la Montaña , el Gobierno de la provincia de Mendoza presentó los primeros 30 proyectos seleccionados del Plan Pioneros , una iniciativa que busca impulsar inversiones sostenibles , mejorar la infraestructura y fortalecer el turismo de naturaleza en zonas estratégicas de la provincia. La propuesta combina aportes económicos, beneficios fiscales y concesiones.

El acto, que tuvo lugar en el Salón Patricias de Casa de Gobierno, fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo , acompañado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , la presidenta del Emetur , Gabriela Testa , y representantes de los emprendimientos beneficiados.

Los proyectos abarcan territorios clave como Tunuyán, Tupungato, San Rafael (Valle Grande), Luján de Cuyo (Potrerillos, Ugarteche, Alto Agrelo), Rivadavia (Carrizal), Malargüe, Las Heras (Alta Montaña, Uspallata, Cacheuta) , donde se busca potenciar el crecimiento del turismo de aventura , el alojamiento en altura, los servicios gastronómicos y la infraestructura vinculada a la naturaleza.

De acuerdo con lo informado, la Provincia acompañará estas iniciativas con $600 millones en aportes reembolsables , $600 millones en aportes no reembolsables , exenciones de Ingresos Brutos por cinco años —estimadas en $1.500 millones— y siete concesiones de tierras fiscales para desarrollar zonas sin infraestructura.

Los proyectos a desarrollar consisten en:

construcción o ampliación de hospedajes de distintas categorías (cabañas, hoteles, lodges, glamping, etc.);

construcción, ampliación y mejora de lugares con oferta gastronómica,

desarrollo de emprendimientos educativos y deportivos,

construcción de paradores turísticos en zonas con potencial turístico,

desarrollo y mejora de parques de recreación, etc.

Durante la presentación, Cornejo destacó que esta primera selección “marca un antes y un después” en la forma de planificar el turismo de alta montaña, al combinar planificación estratégica, reglas claras y una visión de largo plazo. También subrayó el rol del sector privado, que impulsa inversiones en lugares donde “históricamente no se lograba avanzar” por falta de infraestructura o concesiones cumplidas.

El mandatario remarcó que estas políticas buscan revertir las dificultades históricas del desarrollo en altura, entre ellas las limitaciones viales y la falta de servicios.

Infraestructura, alojamiento y servicios para zonas naturales clave

La titular del Emetur, Gabriela Testa, valoró la diversidad geográfica alcanzada por el programa y resaltó que muchos proyectos incluyen energías limpias, mejoras en alojamientos turísticos, nuevos paradores, bases operativas para áreas protegidas y espacios de gastronomía y recreación.

También señaló que "Pioneros" se articula con otras políticas, como los programas de Senderos de Largo Recorrido e Infraestructura Turística Municipal, orientados a fortalecer el turismo de naturaleza en toda la provincia.

proyectos seleccionados para el programa pioneros El gobernador Alfredo Cornejo junto a representantes de los proyectos que se presentaron para el Plan Pioneros. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La Ley 9584 y la estructura del régimen de promoción

El Programa Pioneros se implementa bajo la Ley 9584, que creó un régimen especial para promover inversiones en zonas de montaña y equilibrar el desarrollo turístico de Mendoza. En su primera convocatoria, se presentaron 61 proyectos, con inversiones superiores a los $100.000 millones. Tras el proceso de análisis técnico, se adjudicaron beneficios a 30 iniciativas que representan más de $57.000 millones en inversiones privadas.

La presentación coincidió con el Día Internacional de la Montaña, establecido por la ONU para promover la conservación de estos ecosistemas y el desarrollo sostenible. Para el Gobierno provincial, esta instancia constituye un punto de inflexión en el crecimiento del turismo de altura y abre una etapa “esperanzadora” para el desarrollo económico ligado a la montaña y a los entornos naturales de Mendoza.