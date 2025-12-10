Mendoza tiene un monumento único y simbólico, cargado de historia, que debés conocer

En la zona de Las Cuevas, Alta Montaña, se encuentra el emblemático Cristo Redentor de Los Andes, un monumento simbólico de la provincia de Mendoza. Este icónico lugar, cargado de historia, es un punto de encuentro perfecto para quienes disfrutan del turismo en la región.
Visita al Cristo Redentor de Los Andes: un ícono turístico de Mendoza
El Cristo Redentor de Los Andes, un monumento único y simbólico, se encuentra en la Ruta Internacional N° 7 S/N, en Las Cuevas, dentro de la región de Alta Montaña de Mendoza. Esta histórica escultura, que se erige a 4.000 metros sobre el nivel del mar, está a aproximadamente cuatro horas de la ciudad, por lo que es recomendable planificar el viaje con tiempo y prever el trayecto montañoso.
La obra, creada por el escultor Mateo Alonso en 1904, pesa 4 toneladas y fue construida con el bronce de los cañones del Ejército de los Andes.
Se erige como un símbolo de la amistad argentino-chilena, tras la resolución de un conflicto limítrofe a fines del siglo XIX.
Cómo llegar al Cristo Redentor de Los Andes
Embed
Rodeado de un paisaje incomparable, con vistas panorámicas impresionantes, el Cristo Redentor ofrece una experiencia inolvidable. Es considerado un punto clave para quienes disfrutan del turismo en Mendoza.
Recientemente, la Dirección de Vialidad de Mendoza reabrió el acceso vehicular al monumento, tras mejorar el circuito que conecta con la Ruta Internacional N° 7.
Esta actualización en la infraestructura permite un acceso más seguro y fluido, brindando a los visitantes la posibilidad de llegar con mayor comodidad. Ahora, además de caminar, se puede acceder al emblemático lugar en vehículos de todo tipo.