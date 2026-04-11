Artemis II regresó de la Luna: qué le hizo el espacio al cuerpo de los astronautas

La misión Artemis II completó este viernes su viaje de diez días en el espacio y regresó a la Tierra. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen amerizaron exitosamente tras haber volado alrededor de la Luna , y de inmediato comenzaron un estricto protocolo médico para analizar el impacto de la microgravedad en sus cuerpos.

Durante la misión, la tripulación debió adaptarse a un entorno sin gravedad, donde el organismo funciona de manera radicalmente distinta. Uno de los efectos más documentados es la pérdida acelerada de masa muscular y densidad ósea: sin el esfuerzo constante que implica sostenerse en la Tierra, los músculos se atrofian y los huesos se debilitan con rapidez.

Histórico regreso desde la Luna: cómo fue el amerizaje que cerró la misión Artemis II

Según datos de la NASA, en misiones prolongadas los astronautas pueden perder cerca de un 1% de densidad ósea por mes, con mayor impacto en los huesos que habitualmente soportan el peso del cuerpo.

La microgravedad también altera la distribución de los líquidos corporales . Al no existir la atracción gravitatoria que los mantiene hacia abajo, los fluidos migran hacia la parte superior del cuerpo, lo que genera hinchazón en el rostro y produce cambios en los ojos y vasos sanguíneos. Este fenómeno, conocido como "efecto cara de luna", es uno de los más visibles al regreso de los astronautas.

A eso se suma un debilitamiento del sistema inmunológico: la exposición al espacio deja a los tripulantes más vulnerables a infecciones, otro factor que el protocolo médico de la NASA busca monitorear de cerca en las horas y días posteriores al amerizaje.

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Los efectos de la microgravedad en músculos, huesos y sistema inmunológico

Algunos de los principales efectos que la NASA asocia a la microgravedad son los siguientes:

Pérdida de masa muscular por menor uso del cuerpo en ausencia de gravedad.

por menor uso del cuerpo en ausencia de gravedad. Disminución de la densidad ósea , que puede rondar el 1% mensual en huesos de carga.

, que puede rondar el 1% mensual en huesos de carga. Redistribución de líquidos hacia el torso y la cabeza .

. Hinchazón facial y cambios en la visión o en los vasos sanguíneos.

o en los vasos sanguíneos. Alteraciones del sistema inmunológico durante la misión.

Cómo intentaron contrarrestar los efectos de la microgravedad durante la misión

Para contrarrestar los efectos causados por la disminución de la gravedad, durante la misión realizaron una rutina diaria de 30 minutos con un volante de inercia de 14 kilos. De esta manera, realizaron ejercicios de fuerza y resistencia, como sentadillas y peso muerto.

Al reingresar a la Tierra, los astronautas debieron soportar fuerzas de hasta 3,9 veces la gravedad terrestre, lo que puede generar mareos, desorientación y fatiga, por lo que la extracción de la cápsula se realiza de manera paulatina y con chequeos médicos inmediatos.

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Cuál es el protocolo que activó la NASA tras el regreso de Artemis II

Apenas amerizó la nave Orión, la NASA activó un protocolo estricto para cuidar la salud de la tripulación. Fueron extraídos de la cápsula dentro de las dos horas posteriores al amerizaje y los trasladaron al buque USS John P. Murtha, donde recibieron las primeras evaluaciones médicas. Después, se realizarán estudios más detallados en el Centro Espacial Johnson.

Qué evaluarán en los estudios psicológicos de la tripulación

Algunos de los aspectos psicológicos que también monitorea la NASA son los siguientes:

Posibles cuadros de ansiedad vinculados al regreso y a la readaptación.

vinculados al regreso y a la readaptación. Niveles de estrés acumulado después de varios días en un entorno aislado y controlado.

después de varios días en un entorno aislado y controlado. Impacto emocional del encierro y la distancia prolongada de la Tierra.

prolongada de la Tierra. Cambios en el estado de ánimo durante y después del viaje.

durante y después del viaje. Entrevistas y controles psicológicos para detectar y tratar efectos adversos a tiempo.

Con el regreso a la Tierra, Artemis II cerró una misión histórica para la exploración espacial y marcó un paso clave en el regreso de los humanos a la Luna. Fue la primera misión tripulada del programa Artemis y el primer vuelo de astronautas alrededor del satélite natural de la Tierra en más de 50 años.