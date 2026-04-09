Cerró la temporada en la Laguna del Diamante: balance positivo y alto nivel de visitas

La Laguna del Diamante , uno de los principales atractivos turísticos de la cordillera mendocina ubicado en el departamento de San Carlos , cerró el pasado domingo 5 de abril la temporada habilitada para visitas.

Se trata de uno de los destinos más elegidos durante el verano por turistas y mendocinos , tanto por su imponente paisaje como por la experiencia de contacto con la naturaleza en plena alta montaña.

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Última chance: la Laguna del Diamante cierra y estos son los días clave para visitarla

En ese contexto, Hernán Ponce brindó detalles sobre cómo se desarrolló la temporada en el “diamante” sancarlino, destacando el nivel de concurrencia y el interés sostenido por este espacio natural.

Durante los meses de verano, la Laguna del Diamante se consolidó como uno de los puntos más visitados de la región, c on un flujo constante de visitantes que eligieron el lugar para disfrutar de la cordillera.

Laguna del Diamante: un destino clave del turismo mendocino

El cierre de temporada marca el final del período habilitado para el ingreso de turistas, una medida habitual debido a las condiciones climáticas que presenta la zona durante el invierno.

De esta manera, el destino cordillerano se despide hasta la próxima temporada, manteniéndose como uno de los íconos turísticos más representativos de Mendoza.