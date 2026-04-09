9 de abril de 2026
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Laguna del Diamante

Cerró la temporada en la Laguna del Diamante: balance positivo y alto nivel de visitas

El atractivo natural Laguna del Diamante de San Carlos cerró sus puertas y autoridades analizaron el desarrollo de las visitas durante la temporada estival.

Laguna del Diamante cerró su temporada turística.

Laguna del Diamante cerró su temporada turística.

Se trata de uno de los destinos más elegidos durante el verano por turistas y mendocinos, tanto por su imponente paisaje como por la experiencia de contacto con la naturaleza en plena alta montaña.

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Balance de la temporada estival en la Laguna del Diamante

En ese contexto, Hernán Ponce brindó detalles sobre cómo se desarrolló la temporada en el “diamante” sancarlino, destacando el nivel de concurrencia y el interés sostenido por este espacio natural.

Durante los meses de verano, la Laguna del Diamante se consolidó como uno de los puntos más visitados de la región, con un flujo constante de visitantes que eligieron el lugar para disfrutar de la cordillera.

Laguna del Diamante: un destino clave del turismo mendocino

El cierre de temporada marca el final del período habilitado para el ingreso de turistas, una medida habitual debido a las condiciones climáticas que presenta la zona durante el invierno.

De esta manera, el destino cordillerano se despide hasta la próxima temporada, manteniéndose como uno de los íconos turísticos más representativos de Mendoza.

Embed - Cerró la Laguna del Diamante: Los datos positivos y negativos que dejó la temporada
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