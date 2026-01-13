Descubren en Neuquén un dinosaurio gigante que vivió hace 83 millones de años

Un hallazgo paleontológico renovó las expectativas de la comunidad científica argentina tras el descubrimiento, en Neuquén , de un nuevo espécimen de dinosaurio saurópodo . Los restos, encontrados por investigadores del CONICET, datan de hace más de 80 millones de años y, debido a su enorme tamaño, fueron clasificados dentro del grupo de los titanosaurios .

Investigadores argentinos del CONICET , liderados por Leonardo Filippi , del Museo Municipal “Argentino Urquiza” de Rincón de los Sauces , revelaron el hallazgo paleontológico de un dinosaurio de cuello largo y cola extensa , con una longitud estimada de entre 10 y 12 metros y un peso aproximado de 8 a 10 toneladas .

Emoción y valentía "Era un peligro enorme": el relato de la joven que rescató a los cachorros atrapados en una acequia

Salud en verano No todos son iguales: la guía definitiva para elegir el mejor protector solar según tu piel

El primer contacto con los restos fósiles se produjo en 2003 , en la zona de Cerro Overo–La Invernada , cuando un oficial de Gendarmería Nacional advirtió su presencia. Sin embargo, el difícil acceso al área impidió realizar excavaciones hasta 2013 , cuando la apertura de nuevos caminos permitió el ingreso de un camión grúa para extraer los enormes huesos .

El descubrimiento, presentado oficialmente en la revista Historical Biology , confirmó que se trata de un espécimen que vivió hace unos 83 millones de años en la Patagonia . Por sus características colosales, el dinosaurio fue bautizado Yeneen houssayi , un nombre que rinde homenaje tanto a la cultura tehuelche - Yeneen , “espíritu o entidad vinculada al invierno”- como a Bernardo Houssay , Premio Nobel de Medicina y primer presidente del CONICET .

Los científicos detallaron que el animal tenía una cabeza pequeña en relación con su cuerpo y que pertenece al grupo de los titanosaurios, gigantes que habitaron la Patagonia durante el Cretácico Superior. La identificación se apoya en el excelente estado de conservación de sus vértebras dorsales, el sacro y la primera vértebra caudal.

Tras meses de trabajos de recuperación y limpieza en el laboratorio del MAU, se logró identificar un conjunto compuesto por seis vértebras cervicales, diez vértebras dorsales con costillas asociadas, el sacro y la primera vértebra caudal.

El hallazgo de Yeneen houssayi genera entusiasmo en la comunidad científica, ya que se suma a otros titanosaurios descubiertos en la región, como Overosaurus paradasorum e Inawemtu oslatus. Estos aportes permiten realizar comparaciones anatómicas clave para profundizar el estudio de la evolución y diversidad de estos gigantes prehistóricos.

Fuente: TN.