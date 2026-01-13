13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Hallado en 2003

Descubren en Neuquén un dinosaurio gigante que vivió hace 83 millones de años

Investigadores del Conicet identificaron los restos como parte de un titanosaurio, tras trabajos paleontológicos que comenzaron en 2003 en la región.

Descubren en Neuquén un dinosaurio gigante que vivió hace 83 millones de años

Descubren en Neuquén un dinosaurio gigante que vivió hace 83 millones de años

Foto: Conicet
Por Sitio Andino Sociedad

Un hallazgo paleontológico renovó las expectativas de la comunidad científica argentina tras el descubrimiento, en Neuquén, de un nuevo espécimen de dinosaurio saurópodo. Los restos, encontrados por investigadores del CONICET, datan de hace más de 80 millones de años y, debido a su enorme tamaño, fueron clasificados dentro del grupo de los titanosaurios.

Descubrimiento impactante en Neuquén: hallan restos de un titanosaurio

Investigadores argentinos del CONICET, liderados por Leonardo Filippi, del Museo Municipal “Argentino Urquiza” de Rincón de los Sauces, revelaron el hallazgo paleontológico de un dinosaurio de cuello largo y cola extensa, con una longitud estimada de entre 10 y 12 metros y un peso aproximado de 8 a 10 toneladas.

Lee además
Guía definitiva: cómo elegir el mejor protector solar para tu piel y no gastar de más
Salud en verano

No todos son iguales: la guía definitiva para elegir el mejor protector solar según tu piel
Hoy, la perra y sus cachorros están a salvo y permanecen bajo el cuidado de la ONG Salvando Patas video
Emoción y valentía

"Era un peligro enorme": el relato de la joven que rescató a los cachorros atrapados en una acequia

El primer contacto con los restos fósiles se produjo en 2003, en la zona de Cerro Overo–La Invernada, cuando un oficial de Gendarmería Nacional advirtió su presencia. Sin embargo, el difícil acceso al área impidió realizar excavaciones hasta 2013, cuando la apertura de nuevos caminos permitió el ingreso de un camión grúa para extraer los enormes huesos.

_Dinosaurio - Neuquén
Así luciría Yeneen houssayi, el nuevo titanosaurio argentino.

Así luciría Yeneen houssayi, el nuevo titanosaurio argentino.

El descubrimiento, presentado oficialmente en la revista Historical Biology, confirmó que se trata de un espécimen que vivió hace unos 83 millones de años en la Patagonia. Por sus características colosales, el dinosaurio fue bautizado Yeneen houssayi, un nombre que rinde homenaje tanto a la cultura tehuelche -Yeneen, “espíritu o entidad vinculada al invierno”- como a Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina y primer presidente del CONICET.

Los científicos detallaron que el animal tenía una cabeza pequeña en relación con su cuerpo y que pertenece al grupo de los titanosaurios, gigantes que habitaron la Patagonia durante el Cretácico Superior. La identificación se apoya en el excelente estado de conservación de sus vértebras dorsales, el sacro y la primera vértebra caudal.

Tras meses de trabajos de recuperación y limpieza en el laboratorio del MAU, se logró identificar un conjunto compuesto por seis vértebras cervicales, diez vértebras dorsales con costillas asociadas, el sacro y la primera vértebra caudal.

El hallazgo de Yeneen houssayi genera entusiasmo en la comunidad científica, ya que se suma a otros titanosaurios descubiertos en la región, como Overosaurus paradasorum e Inawemtu oslatus. Estos aportes permiten realizar comparaciones anatómicas clave para profundizar el estudio de la evolución y diversidad de estos gigantes prehistóricos.

Fuente: TN.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén: refuerzan el ordenamiento del tránsito por las obras en el Acceso Este

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó el nombre de la sucesora de Rosario Cabello

Cuánto necesitó una familia mendocina en diciembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Depresión, una enfermedad silenciosa que exige empatía, diagnóstico y tratamiento

Asociación del Fútbol Argentino: fondos solidarios de Bahía Blanca y una polémica abierta por más de $100 millones

Tras el temporal, reabre la Laguna del Diamante: desde cuándo se podrá visitar

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

13 de enero: origen y significado del Día Mundial del Chicle

LO QUE SE LEE AHORA
Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

Las Más Leídas

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén