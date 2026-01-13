13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Salud en verano

No todos son iguales: la guía definitiva para elegir el mejor protector solar según tu piel

Con la radiación UV extrema de este verano 2026, el protector solar no se negocia. Aprendé a elegir el factor ideal para el cuidado de la piel de tu familia.

Guía definitiva: cómo elegir el mejor protector solar para tu piel y no gastar de más

Guía definitiva: cómo elegir el mejor protector solar para tu piel y no gastar de más

 Por Analía Martín

Llega el verano a Mendoza y la góndola de la farmacia parece un laberinto. Elegir el protector solar correcto es la decisión sanitaria clave de la temporada. Este producto no solo evita el envejecimiento prematuro, sino que funciona como la única barrera efectiva contra el daño celular irreversible que causan los rayos UV.

Lo primero que hay que entender al pararse frente a la estantería es qué significa realmente el famoso FPS (Factor de Protección Solar). Existe una creencia popular de que un factor 100 protege "el doble" que un 50, pero la ciencia dice otra cosa. Un FPS 30 bloquea el 97% de los rayos UVB, mientras que un FPS 50 bloquea el 98%. La diferencia en porcentaje de bloqueo es mínima, pero es crucial en el tiempo de duración de la defensa.

Lee además
Hoy, la perra y sus cachorros están a salvo y permanecen bajo el cuidado de la ONG Salvando Patas video
Emoción y valentía

"Era un peligro enorme": el relato de la joven que rescató a los cachorros atrapados en una acequia
Por el avance de obras en el Acceso Este, reorganizan el tránsito en la zona.
Convenio

Guaymallén: refuerzan el ordenamiento del tránsito por las obras en el Acceso Este
protector solar, verano
Protector solar: el mejor cuidado para tu piel en verano

Protector solar: el mejor cuidado para tu piel en verano

Sin embargo, el número no lo es todo. Los dermatólogos insisten en que la clave está en la textura y, sobre todo, en el espectro. Siempre debés buscar la leyenda "Amplio Espectro" en el envase. Esto garantiza que el filtro te cubre tanto de los rayos UVA (los silenciosos, causantes de arrugas y manchas) como de los UVB (los que provocan la quemadura roja y el ardor).

El protector solar ideal según tu tipo de piel

Para muchos, el rechazo a usar protección nace de una mala experiencia: la cara brillosa o los brotes de acné. Para evitar granitos, alergias o esa molesta sensación de "máscara", tené en cuenta esta lista a la hora de comprar:

  • Piel Grasa o con Acné: Huí de las cremas pesadas. Buscá versiones "Toque Seco" (Dry Touch), geles o fluidos matificantes. Es vital que la etiqueta diga "No comedogénico", lo que asegura que no tapará tus poros evitando puntos negros.
  • Piel Seca: En este caso, las cremas untuosas o leches solares son aliadas. Además de proteger, hidratan la piel castigada por el sol cuyano. Ingredientes como el ácido hialurónico son un plus excelente.
  • Piel Sensible o Niños: Lo ideal son los protectores "minerales" o físicos. Son más densos y suelen dejar la piel un poco blanca, pero no irritan porque no se absorben químicamente, sino que funcionan como un espejo que rebota el sol.
mujer poniéndose protector solar
El mejor protector solar es el que se usa

El mejor protector solar es el que se usa

La regla de la cantidad y la frecuencia

Otro error común es escatimar producto. Para que el filtro funcione como promete el envase, la cantidad debe ser generosa. Y recordá: el "efecto pantalla" no es eterno. El mejor protector es el que efectivamente se usa. De nada sirve invertir en el más caro de la farmacia si te olvidás de reaplicarlo cada dos horas o inmediatamente después de salir de la pileta. La constancia es tu mejor barrera.

Temas
Seguí leyendo

Descubren en Neuquén un dinosaurio gigante que vivió hace 83 millones de años

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó el nombre de la sucesora de Rosario Cabello

Cuánto necesitó una familia mendocina en diciembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Depresión, una enfermedad silenciosa que exige empatía, diagnóstico y tratamiento

Asociación del Fútbol Argentino: fondos solidarios de Bahía Blanca y una polémica abierta por más de $100 millones

Tras el temporal, reabre la Laguna del Diamante: desde cuándo se podrá visitar

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

13 de enero: origen y significado del Día Mundial del Chicle

LO QUE SE LEE AHORA
Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

Las Más Leídas

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén