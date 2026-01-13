No todos son iguales: la guía definitiva para elegir el mejor protector solar según tu piel

Guía definitiva: cómo elegir el mejor protector solar para tu piel y no gastar de más

Por Analía Martín







Llega el verano a Mendoza y la góndola de la farmacia parece un laberinto. Elegir el protector solar correcto es la decisión sanitaria clave de la temporada. Este producto no solo evita el envejecimiento prematuro, sino que funciona como la única barrera efectiva contra el daño celular irreversible que causan los rayos UV.

Lo primero que hay que entender al pararse frente a la estantería es qué significa realmente el famoso FPS (Factor de Protección Solar). Existe una creencia popular de que un factor 100 protege "el doble" que un 50, pero la ciencia dice otra cosa. Un FPS 30 bloquea el 97% de los rayos UVB, mientras que un FPS 50 bloquea el 98%. La diferencia en porcentaje de bloqueo es mínima, pero es crucial en el tiempo de duración de la defensa.

protector solar, verano Protector solar: el mejor cuidado para tu piel en verano Sin embargo, el número no lo es todo. Los dermatólogos insisten en que la clave está en la textura y, sobre todo, en el espectro. Siempre debés buscar la leyenda "Amplio Espectro" en el envase. Esto garantiza que el filtro te cubre tanto de los rayos UVA (los silenciosos, causantes de arrugas y manchas) como de los UVB (los que provocan la quemadura roja y el ardor).

El protector solar ideal según tu tipo de piel Para muchos, el rechazo a usar protección nace de una mala experiencia: la cara brillosa o los brotes de acné. Para evitar granitos, alergias o esa molesta sensación de "máscara", tené en cuenta esta lista a la hora de comprar:

Piel Grasa o con Acné: Huí de las cremas pesadas. Buscá versiones "Toque Seco" (Dry Touch), geles o fluidos matificantes. Es vital que la etiqueta diga "No comedogénico", lo que asegura que no tapará tus poros evitando puntos negros.

Huí de las cremas pesadas. Buscá versiones "Toque Seco" (Dry Touch), geles o fluidos matificantes. Es vital que la etiqueta diga "No comedogénico", lo que asegura que no tapará tus poros evitando puntos negros. Piel Seca: En este caso, las cremas untuosas o leches solares son aliadas. Además de proteger, hidratan la piel castigada por el sol cuyano. Ingredientes como el ácido hialurónico son un plus excelente.

En este caso, las cremas untuosas o leches solares son aliadas. Además de proteger, hidratan la piel castigada por el sol cuyano. Ingredientes como el ácido hialurónico son un plus excelente. Piel Sensible o Niños: Lo ideal son los protectores "minerales" o físicos. Son más densos y suelen dejar la piel un poco blanca, pero no irritan porque no se absorben químicamente, sino que funcionan como un espejo que rebota el sol. mujer poniéndose protector solar El mejor protector solar es el que se usa La regla de la cantidad y la frecuencia Otro error común es escatimar producto. Para que el filtro funcione como promete el envase, la cantidad debe ser generosa. Y recordá: el "efecto pantalla" no es eterno. El mejor protector es el que efectivamente se usa. De nada sirve invertir en el más caro de la farmacia si te olvidás de reaplicarlo cada dos horas o inmediatamente después de salir de la pileta. La constancia es tu mejor barrera.