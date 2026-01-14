14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Preparativos reales

Reinas vendimiales de San Rafael se capacitan en historia, cultura y turismo local

La actividad, que comienza este miércoles en San Rafael, se complementa con capacitaciones y recorridos culturales y productivos por bodegas y empresas locales.

image
Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de las diferentes capacitaciones que reciben las representantes vendimiales por San Rafael, hoy en el Punto Digital se trabajó sobre una propuesta denominada “Vendimia: Historia y Cultura”, brindada por la Reina Departamental mandaron cumplido 2024 María Sol Indiveri García.

Previamente fueron invitadas por Aleaga Viajes para recorrer diferentes empresas de San Rafael y su sector productivo. Entre los puntos que visitaron se encuentran Feisal Chocolateria, Bodega Finca El Nevado, Bodega Etnia y Bodega Murville.

Lee además
Celebración en El Nihuil.
Turismo en San Rafael

El Nihuil celebró la apertura de la temporada de verano y destacó el crecimiento turístico
vino y verano: san rafael invita a vivir la ruta de bodegas con degustaciones gratuitas
Experiencia turística

Vino y verano: San Rafael invita a vivir la ruta de bodegas con degustaciones gratuitas
image

La convivencia Real entre las reinas de San Rafael

Este miércoles desde las 10 de la mañana iniciará la primera edición de la Convivencia Real en San Rafael, la cual se realizará en el Hotel Regional de Mitre 40.

image

Se invita a los sanrafaelinos, turistas e “hinchadas” a acompañar a las representantes en esta nueva propuesta.

Temas
Seguí leyendo

Salud pública y recupero de fondos: el Schestakow fue el hospital con mayor facturación en 2025

Depresión, una enfermedad silenciosa que exige empatía, diagnóstico y tratamiento

Fiesta de la Vendimia de San Rafael: precios accesibles para todos los espectáculos

Las costaneras de San Rafael, un destino ideal para este verano

San Rafael sostiene el movimiento turístico durante enero

Qué se vota, cuándo inicia la campaña y todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza

Hernán Piquín: "Estoy honrado de ser parte de la Vendimia de San Rafael"

Elecciones 2026: listas con reinas, un artista y un famoso panadero que buscan ser concejales

LO QUE SE LEE AHORA
Música, DJs y feria: así será la reapertura de la avenida Sarmiento en Ciudad de Mendoza.
¿Cuándo será el evento?

Mendoza habilita la nueva calle Sarmiento con propuestas culturales y gastronómicas

Las Más Leídas

¿Qué hacer con la ropa que ya no usas? 5 opciones sustentables antes de tirarla
Moda circular

Qué hacer con la ropa que ya no usás: 5 opciones sustentables antes de tirarla

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema
CASA PROPIA

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

El antecedente más grave de su historial judicial
Estremecedor

El acusado por el crimen en Las Heras fue condenado por homicidio culposo tras la muerte de su hija