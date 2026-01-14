Reinas vendimiales de San Rafael se capacitan en historia, cultura y turismo local

Por Sitio Andino Departamentales







En el marco de las diferentes capacitaciones que reciben las representantes vendimiales por San Rafael, hoy en el Punto Digital se trabajó sobre una propuesta denominada “Vendimia: Historia y Cultura”, brindada por la Reina Departamental mandaron cumplido 2024 María Sol Indiveri García.

Previamente fueron invitadas por Aleaga Viajes para recorrer diferentes empresas de San Rafael y su sector productivo. Entre los puntos que visitaron se encuentran Feisal Chocolateria, Bodega Finca El Nevado, Bodega Etnia y Bodega Murville.

image La convivencia Real entre las reinas de San Rafael Este miércoles desde las 10 de la mañana iniciará la primera edición de la Convivencia Real en San Rafael, la cual se realizará en el Hotel Regional de Mitre 40.

image Se invita a los sanrafaelinos, turistas e “hinchadas” a acompañar a las representantes en esta nueva propuesta.