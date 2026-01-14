Reinas vendimiales de San Rafael se capacitan en historia, cultura y turismo local

En el marco de las diferentes capacitaciones que reciben las representantes vendimiales porSan Rafael, hoy en el Punto Digital se trabajó sobre una propuesta denominada “Vendimia: Historia y Cultura”, brindada por la Reina Departamental mandaron cumplido 2024 María Sol Indiveri García.
Previamente fueron invitadas por Aleaga Viajes para recorrer diferentes empresas de San Rafael y su sector productivo. Entre los puntos que visitaron se encuentran Feisal Chocolateria, Bodega Finca El Nevado, Bodega Etnia y Bodega Murville.