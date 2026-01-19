Noche de historia en el Cementerio de Mendoza

Cementerio de la Capital.

La actividad formará parte de un recorrido temático denominado Circuito Gobernadores, que permitirá conocer de cerca el perfil y la vida de funcionarios que marcaron la historia de la provincia. La participación será sin costo, con inscripción previa en este link.

image La Municipalidad de Mendoza busca poner en valor el Cementerio Durante la visita, los asistentes podrán conocer la historia de José Néstor Lencinas, un gobernador que pasó a la historia por su fuerte apoyo popular y el rechazo de los sectores oligárquicos de Mendoza. El circuito incluirá además el mausoleo de Francisco Gabrielli, uno de los grandes gobernadores mendocinos del siglo XX, quien ocupó el Sillón de San Martín en tres oportunidades.

El recorrido permitirá también acercarse a la figura de Jacinto Álvarez, destacado político y médico reconocido por su compromiso social, quien brindó atención médica gratuita y afrontó el costo de medicamentos para los más necesitados. El cierre estará dedicado a Laureano Nazar, gobernador en funciones durante el terremoto de 1861, tragedia que marcó un antes y un después en la historia de la Ciudad y de la provincia.

Con esta propuesta, la Ciudad de Mendoza busca poner en valor el Cementerio de la Capital como un espacio de memoria, identidad y patrimonio, ofreciendo una experiencia cultural accesible y de calidad para vecinos y turistas.