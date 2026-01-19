Balance positivo: San Rafael mantiene buenos niveles de ocupación turística

San Rafael destino turístico elegido en el país.

Los números aportados por la Dirección de Turismo marcan que lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza. El promedio de este segmento llega al 86,1% de ocupación.

Más atrás se encuentran los aparts hoteles que se ubican en un 78,1% de ocupación, y -más atrás- los hoteles que registran un índice de 52,9%.

image Además de los visitantes que llegan desde diversos puntos del país, es de destacar la importancia del “turismo de cercanía” con personas que llegan desde otros departamentos de Mendoza y provincias aledañas.

Victoria Contardo, directora de turismo sanrafaelino se refirió al balance de la primera quincena: "Estamos contentos con estos número de la primera quincena y esperamos que crezcan un poquito más en estos días por venir. Hubo mucha gente entrando y saliendo este fin de semana, las cabañas vienen trabajando bien con un 80% de ocupación y los hoteles como un 50%. Por eso el promedio nos da casi un 70%. En definitiva es muy bueno que las familias nos elijan como destino".