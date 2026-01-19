19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Destino veraniego

Balance positivo: San Rafael mantiene buenos niveles de ocupación turística

La directora de Turismo de San Rafael destacó el 70% de ocupación promedio registrado en la primera quincena.

San Rafael destino turístico elegido en el país.

San Rafael destino turístico elegido en el país.

Los números aportados por la Dirección de Turismo marcan que lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza. El promedio de este segmento llega al 86,1% de ocupación.

Lee además
Con La Vía Blanca y la Vendimia Federal comenzó la Fiesta en San Rafael. video
Un sueño en marcha

San Rafael dio inicio a su Fiesta de la Vendimia con una jornada multitudinaria
El Tetratlón de San Rafael cumplirá 30 años el domingo 25 de enero en El Nihuil, con récord de participantes y un circuito emblemático.
polideportivo

El Tetratlón de San Rafael celebra 30 años y bate récords históricos en El Nihuil

Más atrás se encuentran los aparts hoteles que se ubican en un 78,1% de ocupación, y -más atrás- los hoteles que registran un índice de 52,9%.

image

Además de los visitantes que llegan desde diversos puntos del país, es de destacar la importancia del “turismo de cercanía” con personas que llegan desde otros departamentos de Mendoza y provincias aledañas.

Victoria Contardo, directora de turismo sanrafaelino se refirió al balance de la primera quincena: "Estamos contentos con estos número de la primera quincena y esperamos que crezcan un poquito más en estos días por venir. Hubo mucha gente entrando y saliendo este fin de semana, las cabañas vienen trabajando bien con un 80% de ocupación y los hoteles como un 50%. Por eso el promedio nos da casi un 70%. En definitiva es muy bueno que las familias nos elijan como destino".

San Rafael tuvo un muy buen promedio de visitantes en la primera quincena de vacaciones

Embed - SAN RAFAEL: EL TURISMO DE LA PRIMERA QUINCENA: LOS NÚMEROS

Temas
Seguí leyendo

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael promete un espectáculo inolvidable

San Rafael celebra la Vendimia Federal con música, arte y gastronomía

El municipio de San Rafael impulsa proyectos productivos de emprendedores con discapacidad

La Pulpera en San Rafael: un respaldo clave para los productores locales

Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana

La inseguridad vuelve a golpear a un club que se mantiene a pulmón

Detuvieron en San Rafael a un empleado acusado de estafar y robar en una cabaña turística

Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza, renovada: más de 15 mil mendocinos celebraron la inauguración de la calle Sarmiento.
Obras

Mendoza, renovada: más de 15 mil mendocinos celebraron la reapertura de la calle Sarmiento

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural
Gran convocatoria

Verano en Mendoza: los Picnics Musicales regresaron a la Nave Cultural

Las causas del incendio aún no fueron determinadas (Foto de Archivo)
La Legua

Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera