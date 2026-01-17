San Rafael celebra la Vendimia Federal con música, arte y gastronomía

El departamento de San Rafael vivirá un gran fin de semana con la realización de la Vendimia Federal , que tendrá lugar este sábado 17 y domingo 18 de enero , desde las 20, en el Parque de los Jóvenes .

El evento propone una celebración abierta a toda la comunidad , con una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y gastronómicas, que pondrán en valor el trabajo de los 18 distritos, sus comidas típicas, destinos y expresiones culturales.

La directora de Distritos, Vanina Cabrera, destacó: “invitamos a sanrafalinos y turistas a que participe , que pueda ver, degustar y acompañar a cada distrito con su stand”. Además, habrá foodtrucks, artistas locales, música en vivo y la participación de las representantes vendimiales.

El sábado 17 se presentarán Groovy Station, La Melga, Skabeche y Mehari. El domingo 18 será el turno de De mi Tierra Dúo, What The Funk, Tu Señora Cumbiamba y Ceibo, completando la grilla.

Bendición de Frutos, Vía Blanca y Feria Juventud en San Rafael

Quienes visiten el Parque de los Jóvenes este sábado podrán disfrutar de la Bendición de los Frutos, mientras que el domingo será la Vía Blanca.

El recorrido de las representantes inicia en Espejo e Yrigoyen y se dirige hacia el oeste hasta la Rotonda del Mapa. Desde allí retoma por Yrigoyen hasta Plaza Francia, donde se llevará a cabo el Paseo Real.

El mismo día, en la Rotonda del Gaucho, se hará la edición Vendimia de la Feria Juventud con emprendedores sub 30.

