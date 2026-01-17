17 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Agenda cultural

San Rafael celebra la Vendimia Federal con música, arte y gastronomía

El evento de este 17 y 18 de enero en el Parque de los Jóvenes de San Rafael reunirá a los 18 distritos con foodtrucks, artistas locales y actividad cultural.

Vendimia Federal en San Rafael.

Vendimia Federal en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de San Rafael vivirá un gran fin de semana con la realización de la Vendimia Federal, que tendrá lugar este sábado 17 y domingo 18 de enero, desde las 20, en el Parque de los Jóvenes.

El evento propone una celebración abierta a toda la comunidad, con una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y gastronómicas, que pondrán en valor el trabajo de los 18 distritos, sus comidas típicas, destinos y expresiones culturales.

Lee además
Proyectos productivos en San Rafael.
Programa de apoyo

El municipio de San Rafael impulsa proyectos productivos de emprendedores con discapacidad
La Pulpera en San Rafael.
Voces del campo

La Pulpera en San Rafael: un respaldo clave para los productores locales

La directora de Distritos, Vanina Cabrera, destacó: “invitamos a sanrafalinos y turistas a que participe, que pueda ver, degustar y acompañar a cada distrito con su stand”. Además, habrá foodtrucks, artistas locales, música en vivo y la participación de las representantes vendimiales.

Música en vivo en San Rafael

El sábado 17 se presentarán Groovy Station, La Melga, Skabeche y Mehari. El domingo 18 será el turno de De mi Tierra Dúo, What The Funk, Tu Señora Cumbiamba y Ceibo, completando la grilla.

Bendición de Frutos, Vía Blanca y Feria Juventud en San Rafael

Quienes visiten el Parque de los Jóvenes este sábado podrán disfrutar de la Bendición de los Frutos, mientras que el domingo será la Vía Blanca.

El recorrido de las representantes inicia en Espejo e Yrigoyen y se dirige hacia el oeste hasta la Rotonda del Mapa. Desde allí retoma por Yrigoyen hasta Plaza Francia, donde se llevará a cabo el Paseo Real.

El mismo día, en la Rotonda del Gaucho, se hará la edición Vendimia de la Feria Juventud con emprendedores sub 30.

Vendimia Federal de San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: COMIENZA A VIVIR VENDIMIA

Temas
Seguí leyendo

Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana

La inseguridad vuelve a golpear a un club que se mantiene a pulmón

Detuvieron en San Rafael a un empleado acusado de estafar y robar en una cabaña turística

Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció

Se delató solo: robó más de $700 mil y ofrecía lo robado por Internet en San Rafael

San Rafael inauguró la "Convivencia Real" para sus representantes

Gastronomía en San Rafael: una temporada estable con consumo moderado

La miel sanrafaelina conquista mercados internacionales

LO QUE SE LEE AHORA
la escuela de verano de tunuyan se vive a todo ritmo: ¡folclore, pileta y risas!
Vacaciones con aprendizaje

La Escuela de Verano de Tunuyán se vive a todo ritmo: ¡Folclore, pileta y risas!

Las Más Leídas

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel.
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel: homicidio y suicidio, la principal hipótesis

Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri 
Se tiraron con de todo

Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri

Los siniestros se registraron en diversos puntos del territorio provincial, incluyendo Guaymallén, Maipú, Malargüe y Potrerillos 
Tragedias en las rutas

Nueve personas murieron en accidentes viales durante la primera quincena de enero en Mendoza

La Policía encabezó varios operativos en el Gran Mendoza. video
Patrullajes en el territorio

Gran Mendoza: 22 detenidos en distintos operativos policiales en las últimas horas

Qué revela la psicología sobre las personas que sienten celos
Prestá atención

Qué revela la psicología sobre las personas que sienten celos