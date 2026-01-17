17 de enero de 2026
Vacaciones con aprendizaje

La Escuela de Verano de Tunuyán se vive a todo ritmo: ¡Folclore, pileta y risas!

En el Albergue Municipal de Tunuyán, 80 chicos disfrutaron de coreografías con el Ballet Federal, música, juegos y sopaipillas.

La Escuela de Verano se desarrolla en el Albergue Municipal de Tunuyán, bajo la organización de la Dirección de Deportes, donde 80 niños participan diariamente de distintas actividades recreativas. En la jornada de este viernes, la propuesta tuvo como temática una Peña Folclórica.

El encuentro contó con la presencia del Ballet Federal Municipal, que acompañó a los chicos en coreografías junto a los profes de deportes.

Fiesta de tradición y alegría en Tunuyán

La música, las danzas y el entusiasmo de los pequeños transformaron la mañana en una verdadera fiesta de tradición y alegría. Entre risas y aplausos, los niños compartieron sopaipillas recién hechas y luego disfrutaron de la tradicional rutina de pileta, consolidando un espacio de aprendizaje, diversión y cultura que distingue a la Escuela de Verano.

