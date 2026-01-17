La Escuela de Verano de Tunuyán se vive a todo ritmo: ¡Folclore, pileta y risas!

Por Sitio Andino Departamentales







La Escuela de Verano se desarrolla en el Albergue Municipal de Tunuyán, bajo la organización de la Dirección de Deportes, donde 80 niños participan diariamente de distintas actividades recreativas. En la jornada de este viernes, la propuesta tuvo como temática una Peña Folclórica.

image El encuentro contó con la presencia del Ballet Federal Municipal, que acompañó a los chicos en coreografías junto a los profes de deportes.

image Fiesta de tradición y alegría en Tunuyán La música, las danzas y el entusiasmo de los pequeños transformaron la mañana en una verdadera fiesta de tradición y alegría. Entre risas y aplausos, los niños compartieron sopaipillas recién hechas y luego disfrutaron de la tradicional rutina de pileta, consolidando un espacio de aprendizaje, diversión y cultura que distingue a la Escuela de Verano.

Compartí la nota:







