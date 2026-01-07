7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Gestión municipal

Tunuyán pone en orden sus espacios municipales y fortalece la planificación urbana

El Intendente de Tunuyán Emir Andraos firmó las escrituras de cinco inmuebles municipales que hasta ahora no tenían situación dominial regularizada.

Portal de acceso al Parque la Lombardía, en Tunuyán

Portal de acceso al "Parque la Lombardía", en Tunuyán

Por Sitio Andino Departamentales

El Polideportivo Central, el ex Corralón Municipal, el Predio de los Artesanos, la Peña del Anfiteatro Municipal y el Parque de la Lombardía son inmuebles que pertenecen al municipio de Tunuyán, pero que no tenían regularizada su situación dominial.

Lee además
Los Reyes Magos en Tunuyán.
Tradición y alegría

Caravana de Reyes Magos: alegría y tradición en los barrios de Tunuyán
Abel Pintos cerrará el Festival Nacional de la Tonada. video
Festivales de verano

Tunuyán prepara tres noches de música y arte con la Vendimia y la Tonada

Además, el mandatario municipal expresó que, "se ayuda al privado a regularizar los desarrollos inmobiliarios que se generan en el departamento ya que, en el caso de la creación de loteos, el municipio recibe terrenos en concepto de donación que luego tienen que ser inscriptos".

Por último, Andraos resaltó que, "tener todo ordenado permite tomar decisiones a la hora de planificar inversiones".

Emir Andraos, intendente de Tunuyán y la regularización dominial

Embed - El municipio de Tunuyán regularizó la situación dominial de 4 inmuebles

Temas
Seguí leyendo

Caravana de Reyes Magos: un encuentro lleno de fantasía en Tunuyán

Un emprendimiento de Tunuyán fue reconocido en España por la innovación y el esfuerzo

El Concejo de San Rafael archivó la destitución de Martín Antolín y el libertario seguirá en su banca

Una película histórica para Godoy Cruz: vecinos y barrios en la gran pantalla

"Si no fuera por los aviones, no existiríamos más": productores destacan la lucha antigranizo tras el granizo en San Rafael

¡Atención conductores! Guaymallén facilita el retiro de autos y motos secuestrados

Video: Juan, el niño de Tupungato que decidió regalar sus juguetes en Reyes Magos

Hernán Piquín se suma a la Vendimia Departamental de San Rafael 2026

LO QUE SE LEE AHORA
El caso se conoció a partir del ingreso simultáneo de numerosos pacientes con síntomas compatibles con intoxicación video
Alerta sanitaria

General Alvear: 40 personas intoxicadas por consumir lomos con mayonesa contaminada

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es superior a $10.000.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023.
Ministerio de Seguridad

Buscan a tres hombres desaparecidos y ofrecen una millonaria recompensa por información

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados

El caso se conoció a partir del ingreso simultáneo de numerosos pacientes con síntomas compatibles con intoxicación video
Alerta sanitaria

General Alvear: 40 personas intoxicadas por consumir lomos con mayonesa contaminada