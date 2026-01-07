Tunuyán pone en orden sus espacios municipales y fortalece la planificación urbana

Portal de acceso al "Parque la Lombardía", en Tunuyán

El Polideportivo Central, el ex Corralón Municipal, el Predio de los Artesanos, la Peña del Anfiteatro Municipal y el Parque de la Lombardía son inmuebles que pertenecen al municipio de Tunuyán, pero que no tenían regularizada su situación dominial.

Por tal motivo, y tras realizar todo el proceso administrativo, el Intendente departamental, Emir Andraos, firmó las escrituras correspondientes. El trabajo es parte del plan de ordenamiento territorial que se aprobó en 2025.

Además, el mandatario municipal expresó que, "se ayuda al privado a regularizar los desarrollos inmobiliarios que se generan en el departamento ya que, en el caso de la creación de loteos, el municipio recibe terrenos en concepto de donación que luego tienen que ser inscriptos".

Por último, Andraos resaltó que, "tener todo ordenado permite tomar decisiones a la hora de planificar inversiones".

