La Municipalidad de Mendoza se viste de ritmo con los Sábados Sorprendentes

La Ciudad vuelve a llenarse de encuentro, color y música con una nueva edición de Sábados Sorprendentes en enero. El clásico de la Municipalidad de Mendoza invita a vecinos, vecinas y turistas que quieran disfrutar de espectáculos al aire libre en pleno centro mendocino.
En esta oportunidad, el ciclo tendrá lugar durante dos sábados de enero: 17 y 24, a partir de las 12 en la Pérgola del Paseo Peatonal Sarmiento. La primera edición será un especial de melódico internacional; la segunda, tendrá temática de melódico pop.