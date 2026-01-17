La Municipalidad de Mendoza se viste de ritmo con los Sábados Sorprendentes

Música en la Pérgola de la Peatonal.

En esta oportunidad, el ciclo tendrá lugar durante dos sábados de enero: 17 y 24, a partir de las 12 en la Pérgola del Paseo Peatonal Sarmiento. La primera edición será un especial de melódico internacional; la segunda, tendrá temática de melódico pop.

Música en la Peatonal image Allí el público podrá disfrutar de distintas propuestas artísticas y culturales con entrada sin costo, en un espacio pensado para compartir en familia o con amigos.