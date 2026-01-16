Capacitación en manipulación de alimentos para garantizar seguridad y calidad

Capacitación sobre alimentos seguros en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales







Se llevó a cabo el Curso de Manipulación de Alimentos que ofrece la Municipalidad de Mendoza, una propuesta formativa destinada a fortalecer las buenas prácticas en la elaboración y manejo del alimento, en el marco del cumplimiento de la legislación vigente. La capacitación tuvo lugar en el Microcine Municipal y finalizó con la entrega de certificados avalatorios a los participantes.

La iniciativa busca concientizar sobre los riesgos que implica una incorrecta manipulación de los alimentos y los peligros potenciales de su contaminación, así como también brindar conocimientos clave para prevenir intoxicaciones alimentarias. Durante la jornada, se abordaron contenidos vinculados a las causas más frecuentes de estas problemáticas y a la importancia de aplicar medidas preventivas en cada etapa del proceso.

image Capacitación sobre alimentos seguros Asimismo, el curso hizo especial hincapié en la correcta limpieza y desinfección de utensilios, maquinarias e instalaciones, además de resaltar la relevancia del aseo e higiene personal como factores fundamentales para garantizar alimentos seguros. En este sentido, se ofrecieron herramientas prácticas para la implementación de sistemas de autocontrol que permitan asegurar la calidad e inocuidad de los productos.

Desde la Ciudad se continúa promoviendo este tipo de instancias de formación, que contribuyen al cuidado de la salud pública y al fortalecimiento de las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en actividades vinculadas a la producción y manipulación de alimentos.