Vuelve el ciclo Animate al Parque Central: una propuesta cultural y gratuita

Ciclo Animate en el Parque Central.

Durante los domingo 18 y 25 de enero, desde las 19.00 horas, este espacio verde de la Capital se convertirá nuevamente en un escenario al aire libre para quienes quieran mostrar su arte en un ambiente abierto, familiar y participativo. La entrada es sin costo.

image ¿Cómo participar del ciclo Animate organizado por la Municipalidad de Mendoza? El ciclo está abierto a la comunidad: quienes deseen compartir su talento pueden inscribirse directamente en el Parque Central antes del inicio de cada jornada y llevar un pendrive con la pista. Se anotará a los primeros 10 concursantes.

Parque Central: un espacio para disfrutar el verano El Parque Central es un punto neurálgico de la vida cultural de la Ciudad, con iniciativas que promueven el encuentro, el arte y la recreación al aire libre. El ciclo Animate se presenta como una oportunidad para que los talentos locales brillen y para que las familias compartan momentos de alegría.