Vuelve el ciclo Animate al Parque Central: una propuesta cultural y gratuita

La Municipalidad de Mendoza invita a vecinos, vecinas y visitantes a ser parte del ciclo Animate, una propuesta cultural gratuita que se realizará durante enero en el Parque Central. Bajo el lema “Compartí tu talento”, la iniciativa busca generar espacios de encuentro, participación y diversión.
Durante los domingo 18 y 25 de enero, desde las 19.00 horas, este espacio verde de la Capital se convertirá nuevamente en un escenario al aire libre para quienes quieran mostrar su arte en un ambiente abierto, familiar y participativo. La entrada es sin costo.
¿Cómo participar del ciclo Animate organizado por la Municipalidad de Mendoza?
El ciclo está abierto a la comunidad: quienes deseen compartir su talento pueden inscribirse directamente en el Parque Central antes del inicio de cada jornada y llevar un pendrive con la pista. Se anotará a los primeros 10 concursantes.
Parque Central: un espacio para disfrutar el verano
El Parque Central es un punto neurálgico de la vida cultural de la Ciudad, con iniciativas que promueven el encuentro, el arte y la recreación al aire libre. El ciclo Animate se presenta como una oportunidad para que los talentos locales brillen y para que las familias compartan momentos de alegría.