15 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Compartí tu talento

Vuelve el ciclo Animate al Parque Central: una propuesta cultural y gratuita

La Municipalidad de Mendoza invita a artistas locales a inscribirse y mostrar su arte en un espacio abierto y familiar durante enero en el Parque Central.

Ciclo Animate en el Parque Central.

Ciclo Animate en el Parque Central.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza invita a vecinos, vecinas y visitantes a ser parte del ciclo Animate, una propuesta cultural gratuita que se realizará durante enero en el Parque Central. Bajo el lema “Compartí tu talento”, la iniciativa busca generar espacios de encuentro, participación y diversión.

Durante los domingo 18 y 25 de enero, desde las 19.00 horas, este espacio verde de la Capital se convertirá nuevamente en un escenario al aire libre para quienes quieran mostrar su arte en un ambiente abierto, familiar y participativo. La entrada es sin costo.

Lee además
La inseguridad volvió a hacerse presente en el club Balloffet. video
San Rafael

La inseguridad vuelve a golpear a un club que se mantiene a pulmón
Detuvieron al estafador en San Rafael. video
Fue detenido en la Terminal de Ómnibus

Detuvieron en San Rafael a un empleado acusado de estafar y robar en una cabaña turística
image

¿Cómo participar del ciclo Animate organizado por la Municipalidad de Mendoza?

El ciclo está abierto a la comunidad: quienes deseen compartir su talento pueden inscribirse directamente en el Parque Central antes del inicio de cada jornada y llevar un pendrive con la pista. Se anotará a los primeros 10 concursantes.

Parque Central: un espacio para disfrutar el verano

El Parque Central es un punto neurálgico de la vida cultural de la Ciudad, con iniciativas que promueven el encuentro, el arte y la recreación al aire libre. El ciclo Animate se presenta como una oportunidad para que los talentos locales brillen y para que las familias compartan momentos de alegría.

Temas
Seguí leyendo

Vista Flores celebra su identidad con la Fiesta de la Cereza 2026

Una noche en Godoy Cruz para revivir los grandes éxitos del pasado

La obra del Gobierno de Mendoza y Aysam para reducir riesgos ambientales en el Este

Galardón internacional para dos municipios de Mendoza por sus gestiones

Mesa Regional de Gastronomía: innovación y crecimiento para el Valle de Uco

San Rafael inauguró la "Convivencia Real" para sus representantes

Las Heras, entre basura y abandono: reclamos que llevan años sin respuesta municipal

Maipú Municipio mejora la conectividad vial y fortalece los ejes productivos

LO QUE SE LEE AHORA
Godoy Cruz y una nueva edición de Que vuelvan los lentos.
Música y memoria

Una noche en Godoy Cruz para revivir los grandes éxitos del pasado

Las Más Leídas

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026
Ayuda estudiantil

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339

Ocurrió en Ruta 146 y Puente del Rio Diamante
Investigan las causas

Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció

Expectativa por la reducción de aranceles a los celulares.
Nuevo régimen

Celulares más baratos: cuánto pueden bajar los precios tras la eliminación de aranceles

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026