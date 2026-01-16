Este verano, el Museo del Área Fundacional transforma el aprendizaje en experiencia vivencial

Motivado por la experiencia del verano pasado con el “Flota Flota” del Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza ( MMAMM ) , por primera vez el Museo del Área Fundacional (MAF) presenta “Explora MAF – Verano 2026” bajo su impronta de museo arqueológico y patrimonial.

Se trata de una programación que diseñó el área de Cultura del municipio de Ciudad , integrada por una decena de talleres y actividades culturales y educativas destinados a infancias, jóvenes, adultos y familias . La idea es acercar la historia, la arqueología y el patrimonio mendocino desde experiencias participativas y vivenciales en estas vacaciones de verano.

El “Explora MAF” combina juegos, recorridos, música, fotografía, narraciones y propuestas museográficas interactivas que invitan a conocer el pasado para comprender el presente de la Municipalidad de Mendoza .

Excepto las funciones de la obra de teatro "Huellas", el resto de las actividades de la colonia de verano del MAF es con acceso sin costo . Inscripción e información detallada: al mail [email protected] o al WhatsApp 2615416195.

Jugando con la historia de nuestra tierra en el MMAMM

“Arqueojuegos” es ya un clásico del MAF en vacaciones de invierno. Y ahora se vivirá también en verano. A través de simulaciones de excavación y dinámicas participativas, las infancias se acercan al trabajo científico de la arqueología y aprenden a interpretar el pasado a partir de restos materiales. La edición 2026 se enfoca en un sitio prehispánico, promoviendo el respeto por la diversidad cultural y el patrimonio local.

Los arqueólogos del CIRFS (Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco) están al frente de esta actividad que se desarrollará los sábados 24 de enero, 7 y 14 de febrero, en horario de 10 a 13, en el Museo del Área Fundacional ubicado en la plaza Pedro del Castillo de la Ciudad de Mendoza.

Otra propuesta educativa del MAF está destinada a niñas y niños de 6 a 12 años que les gusten experimentar, jugar e investigar sobre cómo vivían los primeros habitantes y cómo se formó la Ciudad. “Tesoros de Mendoza: un viaje al pasado” es dictado por Karina Castañar y Vanina Porta los martes 20 y 27 de enero, de 10.30 a 12.30 y de 14 a 16, en el museo que en 2025 fue remodelado por completo.

image

La sala didáctica del Museo del Área Fundacional se disfruta con “Palito Bombón”

Dos actividades diferentes copan la nueva sala didáctica del Museo del Área Fundacional, que propone talleres y experiencias de promoción de la lectura y mediación lectora para infancias, jóvenes, adultos y familias.

Las actividades combinan lectura de cuentos, libros-álbum, creación literaria, juegos, construcción de libros y dinámicas expresivas con el cuerpo y la voz. El proyecto busca fomentar el encuentro, la imaginación, la reflexión, el disfrute de la lectura y el vínculo con la biblioteca y el propio museo. La próxima fecha de estos encuentros literarios en vacaciones, coordinados por Sara Inés Spoliansky, es el miércoles 4 de febrero, de 10.30 a 12.30.

Con más de 25 años en escena, “Huellas – La Fundación de Mendoza” es la obra de teatro histórica que ofrece un recorrido vivencial por los tiempos en los que se fundó la ciudad. Las funciones son interactivas y están a cargo de un elenco dirigido por Pinty Saba que representa una experiencia histórica al revivir el nacimiento de Mendoza.

Este verano se suma a la agenda del MAF para niños, adolescentes y familias en general, con funciones los sábados 17 y 31 de enero, a las 11. Esta obra tiene un costo de entrada y los cupos son limitados. Para consultas y reservas se puede enviar un Whatsapp al 261 5657508.

Taller en el Museo del Área Fundacional

Por otro lado, “Historias ancestrales para nuevas generaciones” se ofrece como un espacio de escucha y producción de relatos orales a partir de leyendas huarpes, mendocinas y coloniales, destinado a público infantil y juvenil.

Este taller se dictará los viernes y sábados de enero y febrero, de 17.30 a 19, en el MAF. Están a cargo las talleristas Vanesa Stroscio, María Luz Montoro y Celina Martínez.

El Museo del Área Fundacional también propone para los jueves de este mes “Exploradores de historias” que combina memoria, juego, expresión corporal y narrativa, construyendo historias a partir de experiencias y objetos que habitan el museo.

“Álbum Patrimonial” es una propuesta abierta para infancias y familias que acompaña las actividades del programa del MAF. A través de stickers coleccionables se construyen memorias compartidas y se promueve el vínculo con el patrimonio local. María Luz Montoro y Celina Martinez están al frente de esta original actividad.

Muestra interactiva en el Museo del Área Fundacional

El museo también abre este verano una muestra interactiva que recorre la evolución musical desde tiempos prehispánicos al período colonial para experimentar los sonidos y recreaciones rítmicas de aquellas épocas históricas de nuestra comunidad. “Instrumentos musicales en la historia de la Mendoza colonial” será dictado por Melisa Gallardo los miércoles 4 y 18 de febrero, en horario de 18 a 20.

“Fotografía y territorio” es un taller inicial de fotografía que, guiado por Oscar García, propone observar el pasado y el territorio desde la imagen, sin necesidad de experiencia previa ni equipamiento. Copará el museo los viernes de enero y febrero.

El Museo del Área Fundacional completa su programa de verano con un “Laboratorio Abierto”. Arqueólogos del CIRFS (Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco) brindan recorridos guiados por postas temáticas que muestran cómo se realiza la investigación arqueológica e histórica urbana en las Ruinas de San Francisco.