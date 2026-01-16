16 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Aprender jugando

Este verano, el Museo del Área Fundacional transforma el aprendizaje en experiencia vivencial

El Museo del Área Fundacional ofrece actividades gratuitas de arqueología, patrimonio y cultura durante el verano 2026.

Museo del Área Fundacional, protagonista del verano en Ciudad.

Museo del Área Fundacional, protagonista del verano en Ciudad.

Se trata de una programación que diseñó el área de Cultura del municipio de Ciudad, integrada por una decena de talleres y actividades culturales y educativas destinados a infancias, jóvenes, adultos y familias. La idea es acercar la historia, la arqueología y el patrimonio mendocino desde experiencias participativas y vivenciales en estas vacaciones de verano.

Lee además
Acción solidaria del Circo Rodas.
Espectáculo con causa

Circo Rodas se une a Bomberos Voluntarios de Guaymallén en función solidaria
Bicitours por los caminos de Guaymallén.
Actividades al aire libre

Vuelve el Bicitour de Guaymallén: descubre el departamento pedaleando

El “Explora MAF” combina juegos, recorridos, música, fotografía, narraciones y propuestas museográficas interactivas que invitan a conocer el pasado para comprender el presente de la Municipalidad de Mendoza.

Excepto las funciones de la obra de teatro "Huellas", el resto de las actividades de la colonia de verano del MAF es con acceso sin costo. Inscripción e información detallada: al mail [email protected] o al WhatsApp 2615416195.

Jugando con la historia de nuestra tierra en el MMAMM

“Arqueojuegos” es ya un clásico del MAF en vacaciones de invierno. Y ahora se vivirá también en verano. A través de simulaciones de excavación y dinámicas participativas, las infancias se acercan al trabajo científico de la arqueología y aprenden a interpretar el pasado a partir de restos materiales. La edición 2026 se enfoca en un sitio prehispánico, promoviendo el respeto por la diversidad cultural y el patrimonio local.

Los arqueólogos del CIRFS (Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco) están al frente de esta actividad que se desarrollará los sábados 24 de enero, 7 y 14 de febrero, en horario de 10 a 13, en el Museo del Área Fundacional ubicado en la plaza Pedro del Castillo de la Ciudad de Mendoza.

Otra propuesta educativa del MAF está destinada a niñas y niños de 6 a 12 años que les gusten experimentar, jugar e investigar sobre cómo vivían los primeros habitantes y cómo se formó la Ciudad. “Tesoros de Mendoza: un viaje al pasado” es dictado por Karina Castañar y Vanina Porta los martes 20 y 27 de enero, de 10.30 a 12.30 y de 14 a 16, en el museo que en 2025 fue remodelado por completo.

image

La sala didáctica del Museo del Área Fundacional se disfruta con “Palito Bombón”

Dos actividades diferentes copan la nueva sala didáctica del Museo del Área Fundacional, que propone talleres y experiencias de promoción de la lectura y mediación lectora para infancias, jóvenes, adultos y familias.

Las actividades combinan lectura de cuentos, libros-álbum, creación literaria, juegos, construcción de libros y dinámicas expresivas con el cuerpo y la voz. El proyecto busca fomentar el encuentro, la imaginación, la reflexión, el disfrute de la lectura y el vínculo con la biblioteca y el propio museo. La próxima fecha de estos encuentros literarios en vacaciones, coordinados por Sara Inés Spoliansky, es el miércoles 4 de febrero, de 10.30 a 12.30.

Con más de 25 años en escena, “Huellas – La Fundación de Mendoza” es la obra de teatro histórica que ofrece un recorrido vivencial por los tiempos en los que se fundó la ciudad. Las funciones son interactivas y están a cargo de un elenco dirigido por Pinty Saba que representa una experiencia histórica al revivir el nacimiento de Mendoza.

Este verano se suma a la agenda del MAF para niños, adolescentes y familias en general, con funciones los sábados 17 y 31 de enero, a las 11. Esta obra tiene un costo de entrada y los cupos son limitados. Para consultas y reservas se puede enviar un Whatsapp al 261 5657508.

Taller en el Museo del Área Fundacional

Por otro lado, “Historias ancestrales para nuevas generaciones” se ofrece como un espacio de escucha y producción de relatos orales a partir de leyendas huarpes, mendocinas y coloniales, destinado a público infantil y juvenil.

Este taller se dictará los viernes y sábados de enero y febrero, de 17.30 a 19, en el MAF. Están a cargo las talleristas Vanesa Stroscio, María Luz Montoro y Celina Martínez.

El Museo del Área Fundacional también propone para los jueves de este mes “Exploradores de historias” que combina memoria, juego, expresión corporal y narrativa, construyendo historias a partir de experiencias y objetos que habitan el museo.

“Álbum Patrimonial” es una propuesta abierta para infancias y familias que acompaña las actividades del programa del MAF. A través de stickers coleccionables se construyen memorias compartidas y se promueve el vínculo con el patrimonio local. María Luz Montoro y Celina Martinez están al frente de esta original actividad.

Muestra interactiva en el Museo del Área Fundacional

El museo también abre este verano una muestra interactiva que recorre la evolución musical desde tiempos prehispánicos al período colonial para experimentar los sonidos y recreaciones rítmicas de aquellas épocas históricas de nuestra comunidad. “Instrumentos musicales en la historia de la Mendoza colonial” será dictado por Melisa Gallardo los miércoles 4 y 18 de febrero, en horario de 18 a 20.

“Fotografía y territorio” es un taller inicial de fotografía que, guiado por Oscar García, propone observar el pasado y el territorio desde la imagen, sin necesidad de experiencia previa ni equipamiento. Copará el museo los viernes de enero y febrero.

El Museo del Área Fundacional completa su programa de verano con un “Laboratorio Abierto”. Arqueólogos del CIRFS (Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco) brindan recorridos guiados por postas temáticas que muestran cómo se realiza la investigación arqueológica e histórica urbana en las Ruinas de San Francisco.

Temas
Seguí leyendo

Capacitación en manipulación de alimentos para garantizar seguridad y calidad

Carnaval en Godoy Cruz: tres noches de música, cultura y encuentro

El municipio de San Rafael impulsa proyectos productivos de emprendedores con discapacidad

Música, naturaleza e historia: Tunuyán se prepara para recibir turistas

Guaymallén apuesta a la energía solar con un complejo de última generación

Ugarteche, el patio trasero de Luján de Cuyo: basurales, olores y abandono

Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato

Un intendente mendocino explotó contra las fake news sobre su gestión y cuestiones personales

LO QUE SE LEE AHORA
Luján de Cuyo: basura, calles de tierra y un reclamo de Ugarteche con eco en otras localidades. video
Las imágenes

Ugarteche, el patio trasero de Luján de Cuyo: basurales, olores y abandono

Las Más Leídas

Luján de Cuyo: basura, calles de tierra y un reclamo de Ugarteche con eco en otras localidades. video
Las imágenes

Ugarteche, el patio trasero de Luján de Cuyo: basurales, olores y abandono

La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores: cuál es el monto.
Ayuda económica

La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores

Un intendente mendocino explotó contra las fake news sobre su gestión y cuestiones personales
Denunció operaciones desde otra comuna

Un intendente mendocino explotó contra las fake news sobre su gestión y cuestiones personales

Las autoridades aclararon que esta versión es preliminar (Imagen ilustrativa)
Avanzan los peritajes

Hallazgo de restos humanos en Maipú: apareció una pierna en un segundo rastrillaje

Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato. Imagen ilustrativa.
Valle de Uco

Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato