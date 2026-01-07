Concurso MMAMM 2025: publicaciones premiadas con tiradas limitadas

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza ( MMAMM ) compartió los resultados del Concurso de Publicaciones MMAMM 2025 , destacando propuestas que dialogan entre el arte contemporáneo, la edición independiente y la investigación visual .

El Concurso de Publicaciones MMAMM se consolida como un espacio de estímulo para artistas y colectivos que exploran el formato editorial como extensión de su práctica artística.

En la edición 2025, el primer premio consiste en la publicación de un cuaderno de arte con una tirada total de 300 ejemplares, mientras que el segundo premio contempla una edición de 200 ejemplares. Y, en el caso de la mención , son 200 ejemplares en un fomato más pequeño.

Del total impreso, el MMAMM conservará 30 ejemplares de cada publicación premiada, los cuales serán destinados a tareas de difusión del concurso y a integrar la colección de la Biblioteca Ricardo Tudela . El resto de los ejemplares quedará en manos de los artistas ganadores.

La evaluación de los proyectos estuvo a cargo de un jurado integrado por Leticia Barbeito (CABA) y Nazareno Bravo (Mendoza), quienes analizaron las propuestas recibidas y definieron los trabajos distinguidos por su calidad conceptual, artística y editorial.

image

Proyectos ganadores del concurso del MMAMM en su edición 2025

Primer Premio: “Ojalá me comiera un dibujo” , de la artista Amira Yurie.

, de la artista Amira Yurie. Segundo Premio: “Hilván” . Representante del grupo: Rodrigo García. Artistas participantes: Rodrigo García, Antonella Pezzola, Estefanía Acosta Quinteros, Daniela Campos, Kale Pezzola, Hernán Paz y Paloma Rayen Barrera.

. Representante del grupo: Rodrigo García. Artistas participantes: Rodrigo García, Antonella Pezzola, Estefanía Acosta Quinteros, Daniela Campos, Kale Pezzola, Hernán Paz y Paloma Rayen Barrera. Mención especial: “Fuego 2”. Representante del grupo: Ana Paula Gurruchaga. Artistas participantes: Ana Paula Gurruchaga y Bianca Ceverino.

Desde el MMAMM destacaron la calidad y diversidad de los proyectos presentados y agradecieron especialmente al jurado y a todas las personas que participaron de esta convocatoria, reafirmando el compromiso del museo con el fomento de la producción artística y editorial contemporánea en Mendoza.