Vista Flores celebra su identidad con la Fiesta de la Cereza 2026

Embed - Adriana Salinas on Instagram: "CEREZA 2026 EN VISTA FLORES, TUNUYÁN, MENDOZA! Fecha: 17 y 18 de enero de 2026 Horsrio: 20:30 hs Lugar:Predio de San Julian Reina Éste evento es una celebración de la cultura y la tradición, con un programa repleto de artistas de renombre, ballets y mucho más. El libreto de este año se llama "La Vendimia de Antonio... Raíces", un espectáculo que no te puedes perder. El Festival incluye: -Presentaciones artísticas: Disfruta de la música con una grilla de artistas de renombre. -Ballets: Admira la belleza y la elegancia de los ballets locales. -Elección y coronación de la Reina de la Cereza 2026 :Un momento emocionante para conocer a la nueva reina. -Artesanos: Descubre productos artesanales únicos y apoya a nuestros artesanos locales. -Kioscos de comida rápida: Disfruta de opciones rápidas y deliciosas. -Stand de bebidas: Refresca tú día con nuestras opciones de bebidas. -Comidas típicas: Saboréate con la auténtica comida mendocina. Entrada:10.000 PREVIA: PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS: VIERNES 9 DE ENERO, 21 hs, Plaza Manuel Belgrano de Vista Flores. ¡Conoce a las candidatas a Reina de la cereza "La identidad cultural de un pueblo es algo muy valioso. La Fiesta de la Cereza es un ejemplo de cómo la comunidad se une para celebrar su cultura y tradiciones, y es algo que sin duda vale la pena experimentar.""

View this post on Instagram