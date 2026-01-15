Vista Flores celebra su identidad con la Fiesta de la Cereza 2026

Vista Flores en el departamento de Tunuyán vivirá su fiesta “Cereza 2026”. Una amplia grilla de artistas locales, provinciales y nacionales se darán cita los próximos 17 y 18 enero en el predio San Julián Reina, ubicado en Ruta 92, a 1 kilómetro y medio hacia el norte de la zona urbana.
Este evento emblemático es una verdadera celebración de la cultura, la identidad y las tradiciones del pueblo, reuniendo a familias, vecinos y visitantes en dos noches colmadas de música, danza y emociones. El espectáculo central de esta edición lleva por nombre “La Vendimia de Antonio… Raíces”, un libreto que promete rendir homenaje a las raíces culturales y productivas de la región, con una puesta en escena imperdible.
Este festival contará con una variada propuesta para todos los gustos. Habrá presentaciones artísticas con una grilla de artistas de renombre, además de la participación de ballets locales, que aportarán color, talento y elegancia al escenario. Uno de los momentos más esperados será la elección y coronación de la Reina de la Cereza 2026, un símbolo de la fiesta y de la identidad local.
Además, el predio ofrecerá un amplio espacio para recorrer stands de artesanos, donde se podrán encontrar productos únicos y apoyar el trabajo local. La propuesta gastronómica incluirá kioscos de comida rápida, stands de bebidas y comidas típicas, ideales para disfrutar de los sabores tradicionales mendocinos durante ambas noches. La entrada general tendrá un valor de $10.000.
Fiesta de la Cereza, el sábado 17 y el domingo 18 en Vista Flores
