15 de enero de 2026
Sitio Andino
Tradición y raíces

Vista Flores celebra su identidad con la Fiesta de la Cereza 2026

Los días 17 y 18 de enero, el predio San Julián Reina de Vista Flores será escenario de shows, ballets, artesanos y gastronomía típica.

image
Vista Flores en el departamento de Tunuyán vivirá su fiesta “Cereza 2026”. Una amplia grilla de artistas locales, provinciales y nacionales se darán cita los próximos 17 y 18 enero en el predio San Julián Reina, ubicado en Ruta 92, a 1 kilómetro y medio hacia el norte de la zona urbana.

Este evento emblemático es una verdadera celebración de la cultura, la identidad y las tradiciones del pueblo, reuniendo a familias, vecinos y visitantes en dos noches colmadas de música, danza y emociones. El espectáculo central de esta edición lleva por nombre “La Vendimia de Antonio… Raíces”, un libreto que promete rendir homenaje a las raíces culturales y productivas de la región, con una puesta en escena imperdible.

Embed - Adriana Salinas on Instagram: "CEREZA 2026 EN VISTA FLORES, TUNUYÁN, MENDOZA! Fecha: 17 y 18 de enero de 2026 Horsrio: 20:30 hs Lugar:Predio de San Julian Reina Éste evento es una celebración de la cultura y la tradición, con un programa repleto de artistas de renombre, ballets y mucho más. El libreto de este año se llama "La Vendimia de Antonio... Raíces", un espectáculo que no te puedes perder. El Festival incluye: -Presentaciones artísticas: Disfruta de la música con una grilla de artistas de renombre. -Ballets: Admira la belleza y la elegancia de los ballets locales. -Elección y coronación de la Reina de la Cereza 2026 :Un momento emocionante para conocer a la nueva reina. -Artesanos: Descubre productos artesanales únicos y apoya a nuestros artesanos locales. -Kioscos de comida rápida: Disfruta de opciones rápidas y deliciosas. -Stand de bebidas: Refresca tú día con nuestras opciones de bebidas. -Comidas típicas: Saboréate con la auténtica comida mendocina. Entrada:10.000 PREVIA: PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS: VIERNES 9 DE ENERO, 21 hs, Plaza Manuel Belgrano de Vista Flores. ¡Conoce a las candidatas a Reina de la cereza "La identidad cultural de un pueblo es algo muy valioso. La Fiesta de la Cereza es un ejemplo de cómo la comunidad se une para celebrar su cultura y tradiciones, y es algo que sin duda vale la pena experimentar.""
View this post on Instagram

Este festival contará con una variada propuesta para todos los gustos. Habrá presentaciones artísticas con una grilla de artistas de renombre, además de la participación de ballets locales, que aportarán color, talento y elegancia al escenario. Uno de los momentos más esperados será la elección y coronación de la Reina de la Cereza 2026, un símbolo de la fiesta y de la identidad local.

Además, el predio ofrecerá un amplio espacio para recorrer stands de artesanos, donde se podrán encontrar productos únicos y apoyar el trabajo local. La propuesta gastronómica incluirá kioscos de comida rápida, stands de bebidas y comidas típicas, ideales para disfrutar de los sabores tradicionales mendocinos durante ambas noches. La entrada general tendrá un valor de $10.000.

Fiesta de la Cereza, el sábado 17 y el domingo 18 en Vista Flores

Embed - Vista Flores se prepara para vivir "Cereza 2026"

