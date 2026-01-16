16 de enero de 2026
El municipio de San Rafael impulsa proyectos productivos de emprendedores con discapacidad

El Intendente de San Rafael Omar Félix encabezó la entrega de aportes y destacó el compromiso del municipio con la inclusión laboral y el autoempleo.

Proyectos productivos en San Rafael.

El jefe comunal se comprometió a continuar profundizando la temática, tanto para fortalecer el autoempleo como apoyar a la inclusión laboral en diferentes empresas del medio.

Los apoyos se realizan en el marco del “Proyecto Ocupacional” que funciona hace ya varios años en la Coordinación de Discapacidad y que se financia con una parte de lo recaudado en el Estacionamiento Controlado.

image

Esta vez los beneficiarios se dedican a proyectos textiles, apicultura, lencería, artículos de limpieza, gastronomía, entre otros. Es importante destacar que además del aporte económico los beneficiarios también reciben capacitaciones para que sus proyectos sean exitosos.

“Las personas interesadas pueden acercarse a la sede de Córdoba y Zapata (de lunes a viernes de 7.00 a 13.00 horas), asesorarse e inscribirse en el programa”, explicó el Director de Comunidad, Familia y DDHH, Diego Morales.

image

Las voces desde San Rafael apoyando el programa

“Este tipo de apoyos por parte del municipio es importante. Yo estoy apoyando a mi hijo que va a hacer el suyo, ya que nunca pudo conseguir trabajo” explicó Marta Balmaceda, mamá de uno de los beneficiarios quien remarcó que “es muy positivo que el municipio nos acompañe. Hay un grupo de gente maravillosa que nos ayudan”.

María del Carmen Martínez es emprendedora textil y también recibió un aporte municipal. “Esto nos ayuda mucho en un momento tan difícil. Con estos emprendimientos podemos sumar un poquito más y vivir un poco mejor”.

