Preparativos a todo ritmo

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael promete un espectáculo inolvidable

Más de 200 artistas ensayan y se ultiman detalles en el escenario principal de “Tierra de Sueños” de San Rafael.

Chacho Santa Cruz de San Rafael.

Chacho Santa Cruz de San Rafael.

En el Chacho Santa Cruz de San Rafael se trabaja a todo ritmo en el armado del escenario principal de “Tierra de Sueños”. Más de 200 artistas se desplegarán sobre el inmenso espacio que contendrá los más emotivos y deslumbrantes cuadros de la Fiesta de la Vendimia departamental, en una edición muy especial por los 90 años de la fiesta máxima. El esperado evento se llevará adelante los próximos 24 (Acto Central) y 25 de enero (Repetición).

Las estructuras escenográficas ya comenzaron a tomar forma y acompañarán una puesta en escena impactante. Los trabajos avanzan sin descanso ya que la semana que viene los ensayos del acto central se trasladarán hasta allí.

Avance en tiempo y forma en San Rafael

El director de Cultura, Marcelo Guajardo, destacó el trabajo colectivo y planteó que “se están ultimando los detalles. Todo avanza en tiempo y forma”.

En el mismo sentido planteó que “estamos trabajando de manera conjunta con dos coreógrafos del Ballet Folclórico Nacional, el aporte de Hernán Piquín y los coreógrafos locales. Todas las áreas del municipio trabajan mancomunadamente para nuestra fiesta máxima”.

