San Rafael dio inicio a su Fiesta de la Vendimia con una jornada multitudinaria

Con La Vía Blanca y la Vendimia Federal comenzó la Fiesta en San Rafael.

El domingo fue sinónimo de Fiesta de la Vendimia y fiesta popular en el departamento de San Rafael . Miles de vecinos y turistas disfrutaron de una gran jornada con la Vía Blanca y la gran noche de cierre de Vendimia Federal .

Mientras en el predio los distritos mostraban su trabajo, desde Yrigoyen y Espejo salían las camionetas con las representantes vendimiales. El público las alentaba a lo largo del bulevar hasta la Rotonda del Mapa; luego retornaron por la avenida hasta Plaza Francia.

Allí comenzaron la “Caminata Real” donde compartieron con los sanrafaelinos y turistas, acompañadas de sus “hinchadas”, con pancartas, carteles y cánticos de apoyo. EL trayecto fue encabezado por la representante departamental, Sofía Zingaretti .

En el Parque seguía la fiesta con el escenario a cargo de De mi Tierra Dúo, What The Funk y Tu Señora Cumbiamba .

La música tuvo un pequeño “break” para que las candidatas al centro vendimial se presenten en el escenario principal, de cara a lo que será la Fiesta Departamental del próximo sábado 24 de enero.

Para despedir el domingo, el gran cierre estuvo plagado de folklore y danza con la actuación estelar del grupo Ceibo.

La vendimia sanrafaelina ya está en marcha. De cara a lo que se viene, el jueves en la usina del Paseo Rawson se realizará la Pisada de Uva, mientras que el sábado será el acto central de “Tierra de Sueños” y el domingo la gran repetición con el cierre de Los Nocheros.

Omar Félix, intendente de San Rafael se refirió a la Vendimia Federal y la Vía Blanca: "Ha sido un espectáculo muy lindo que abrió el cronograma vendimial del departamento y esperamos que realmente la alegría de esta fiesta que hemos disfrutado este domingo sea el preludio de todo lo que viene, deseando que nuestros productores especialmente, que ponen su esfuerzo y trabajan, sostengan sus esperanzas en estos momentos difíciles".

Omar Félix, intendente de San Rafael dialogó con Noticiero Andino