
Deporte social

Tupungato mejora sus playones deportivos para actividades recreativas

La renovación de playones en barrios y espacios públicos de Tupungato forma parte de un plan sostenido de fortalecimiento comunitario

El Intendente de Tupungato Gustavo Aguilera continúa impulsando políticas públicas que promueven el deporte social,la recreación y los vínculos comunitarios, a través del reacondicionamiento y puesta en valor de distintos playones deportivos ubicados en el departamento: en La Arboleda (B° El Progreso), Villa Bastías (Loteo Moyano, Bigolotti y B° El Tupun), Cordón del Plata, Ciudad (Polideportivo).

Estas acciones forman parte de un plan sostenido de fortalecimiento de los espacios públicos, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, la práctica deportiva y la integración social, brindando lugares adecuados para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.

La obra comprende la ejecución total de los trabajos, incluyendo provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

Las tareas a ejecutar en Tupungato

Preparación de superficies

  • Limpieza profunda de toda la superficie de hormigón mediante hidrolavado o cepillado mecánico.
  • Eliminación de polvo, restos de pintura suelta, grasitud y material disgregado.
  • Sellado de fisuras menores con sellador acrílico o mortero reparador.
  • Reparación de baches o sectores deteriorados con micro concreto o mortero de reparación.
  • Barrido y acondicionamiento final previo a la pintura.

Pintura de superficies deportivas

  • Aplicación de base selladora para hormigón (si corresponde según estado del soporte), pintura acrílica deportiva para tránsito peatonal y uso intensivo y de bordes perimetrales según corresponda..
  • Demarcación reglamentaria según diseño provisto por la Dirección de Obras.

Señalización y detalles finales

  • Trazado y marcado con líneas reglamentarias con pintura de alto tránsito.
  • Colocación de protectores o terminaciones (si corresponde en bordes o muros cercanos).
  • Limpieza final de obra y retiro de escombros y residuos.

Desde el Municipio destacan la importancia de invertir en este tipo de obras, ya que los playones deportivos cumplen un rol fundamental como espacios de contención, encuentro y desarrollo para niños, niñas, jóvenes y familias tupungatinas.

