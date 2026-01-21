Tupungato celebra el verano con el Sunset "Vino por Los Cerrillos"

El evento es este sábado 24 de enero de 19.00 a 00.00 horas en Tupungato se podrá vivir una experiencia única el Sunset “Vino por Los Cerrillos”, una cita que combina vino, música y una vista inigualable del paisaje de Tupungato.
La jornada en Tupungato busca unir turismo, cultura y tradición en un encuentro único al aire libre.
La pista será el Mirador del Valle que regala un espacio ideal para compartir una tarde noche con amigos y disfrutar del verano en uno de los puntos más emblemáticos del departamento.
Ese día nuevamente harán presencia pública las siete candidatas distritales que aspiran al cetro vendimial del departamento, ellas son Giuliana Platese – San José, Rocío Espósito – La Carrera, Jesica Cisterna – Ciudad, Delfina Cuello – El Peral, Martina Torres – La Arboleda, Micaela Galdame – Gualtallary y Lourdes Cassatta – Villa Bastías.El Sunset propone degustaciones de vinos de las firmas Giuliani, Atrapado, Giaquinta, Mirador de estrellas, Pa´los Amigos, Finca Don Carlos, Capitán Chivato de Flia. Biliato, Tarija de Flia Veite, entre otras. Además habrá diferentes foodtrucks de comidas.
La Municipalidad continúa apostando a iniciativas que celebran la identidad de Tupungato, el vino y el turismo, invitando a vivir experiencias que conectan con los sentidos. Para disfrutar del sunset con tranquilidad se recomienda a quienes se trasladen en vehículos particulares designar un conductor responsable que garantice el regreso seguro de todos.