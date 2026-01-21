Tupungato celebra el verano con el Sunset "Vino por Los Cerrillos"

Sunset “Vino por Los Cerrillos” en Tupungato.

El evento es este sábado 24 de enero de 19.00 a 00.00 horas en Tupungato se podrá vivir una experiencia única el Sunset “Vino por Los Cerrillos”, una cita que combina vino, música y una vista inigualable del paisaje de Tupungato.

La pista será el Mirador del Valle que regala un espacio ideal para compartir una tarde noche con amigos y disfrutar del verano en uno de los puntos más emblemáticos del departamento.

Presentación de candidatas a reinas en Tupungato Ese día nuevamente harán presencia pública las siete candidatas distritales que aspiran al cetro vendimial del departamento, ellas son Giuliana Platese – San José, Rocío Espósito – La Carrera, Jesica Cisterna – Ciudad, Delfina Cuello – El Peral, Martina Torres – La Arboleda, Micaela Galdame – Gualtallary y Lourdes Cassatta – Villa Bastías.El Sunset propone degustaciones de vinos de las firmas Giuliani, Atrapado, Giaquinta, Mirador de estrellas, Pa´los Amigos, Finca Don Carlos, Capitán Chivato de Flia. Biliato, Tarija de Flia Veite, entre otras. Además habrá diferentes foodtrucks de comidas.

Entradas anticipadas $8000 (incluye copa) Venta de entradas Hasta el día del evento

Informador Turístico (Hotel Turismo Tupungato) Av. Belgrano 1060, de 9.00 a 18.00 horas La Municipalidad continúa apostando a iniciativas que celebran la identidad de Tupungato, el vino y el turismo, invitando a vivir experiencias que conectan con los sentidos. Para disfrutar del sunset con tranquilidad se recomienda a quienes se trasladen en vehículos particulares designar un conductor responsable que garantice el regreso seguro de todos.

