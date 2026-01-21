21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Vino, música y paisaje

Tupungato celebra el verano con el Sunset "Vino por Los Cerrillos"

La jornada en Tupungato busca unir turismo, cultura y tradición en un encuentro único al aire libre.

Sunset “Vino por Los Cerrillos” en Tupungato.

Sunset “Vino por Los Cerrillos” en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

El evento es este sábado 24 de enero de 19.00 a 00.00 horas en Tupungato se podrá vivir una experiencia única el Sunset “Vino por Los Cerrillos”, una cita que combina vino, música y una vista inigualable del paisaje de Tupungato.

La pista será el Mirador del Valle que regala un espacio ideal para compartir una tarde noche con amigos y disfrutar del verano en uno de los puntos más emblemáticos del departamento.

Lee además
Plan integral de seguridad e higiene en Tupungato.
Orden y seguridad

El Municipio de Tupungato retira vehículos abandonados de la vía pública
Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato. Imagen ilustrativa.
Valle de Uco

Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato

Presentación de candidatas a reinas en Tupungato

Ese día nuevamente harán presencia pública las siete candidatas distritales que aspiran al cetro vendimial del departamento, ellas son Giuliana Platese – San José, Rocío Espósito – La Carrera, Jesica Cisterna – Ciudad, Delfina Cuello – El Peral, Martina Torres – La Arboleda, Micaela Galdame – Gualtallary y Lourdes Cassatta – Villa Bastías.El Sunset propone degustaciones de vinos de las firmas Giuliani, Atrapado, Giaquinta, Mirador de estrellas, Pa´los Amigos, Finca Don Carlos, Capitán Chivato de Flia. Biliato, Tarija de Flia Veite, entre otras. Además habrá diferentes foodtrucks de comidas.

Entradas anticipadas

  • $8000 (incluye copa)

Venta de entradas

  • Hasta el día del evento
  • Informador Turístico (Hotel Turismo Tupungato) Av. Belgrano 1060, de 9.00 a 18.00 horas

La Municipalidad continúa apostando a iniciativas que celebran la identidad de Tupungato, el vino y el turismo, invitando a vivir experiencias que conectan con los sentidos. Para disfrutar del sunset con tranquilidad se recomienda a quienes se trasladen en vehículos particulares designar un conductor responsable que garantice el regreso seguro de todos.

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán celebró la Fiesta de la Cereza 2026 con música, danza y gastronomía

La obra en San Rafael que apunta a mejorar el sistema cloacal en el sur por los próximos 20 años

La Municipalidad de Mendoza propone una experiencia nocturna diferente al aire libre

Alarma en el sector comercial por el posible cierre del Banco Macro en Malargüe

Alertan por picaduras de insectos en Mendoza durante el verano

Guaymallén suma un taller gratuito de armonía musical para vecinos

Omar Félix mantuvo el tradicional encuentro con las representantes vendimiales

Lavalle consolida un presupuesto integral y territorial para 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Relatos nocturnos organizado por la Municipalidad de Mendoza.
Misterio bajo las estrellas

La Municipalidad de Mendoza propone una experiencia nocturna diferente al aire libre

Las Más Leídas

El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras
Violento robo

Video: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro en Mar del Plata

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Unidad Fiscal Malargüe.
La víctimas eran su esposa y su hija

Imputaron en Malargüe a conductor por la muerte de dos mujeres

Riña, tiros y muerte en Godoy Cruz: investigan el homicidio de un adolescente.
Investigación

Godoy Cruz: un adolescente murió tras una violenta riña a tiros durante un cumpleaños

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza.
El clima

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza