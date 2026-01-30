30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Celebración popular

La Fiesta de San Patricio vuelve a Godoy Cruz con música, cerveza y gastronomía

Con la participación de 12 cervecerías y 10 stands gastronómicos, el evento en Godoy Cruz impulsará la economía local.

San Patricio vuelve a Godoy Cruz en marzo.

San Patricio vuelve a Godoy Cruz en marzo.

Es que el sábado 21 se presentará Spaghetti Western y el domingo 22 La Skandalosa Tripulación. Estas son dos bandas de proyección nacional que son orgullo mendocino.

Lee además
Luján de Cuyo: la creciente del río sorprendió a un trabajador en una retroexcavadora y tuvo que ser rescatado
Tormentas y consecuencias

Luján de Cuyo: la creciente del río sorprendió a un trabajador en una retroexcavadora y tuvo que ser rescatado
Mercedes Rus y Diego Costarelli firmaron el acuerdo.
Convivencia social

Godoy Cruz refuerza su política de seguridad con un nuevo acuerdo provincial

Fiesta de San Patricio en Godoy Cruz

El departamento le dará su impronta a la celebración que tuvo origen en Irlanda. Es por eso que habrá puestos cerveceros, patio de comidas y emprendedores.

image

Los números de 2025

El año pasado, 53 personas trabajaron en 10 stands de comidas. De allí se obtuvo un ingreso promedio total en gastronomía de $46.992.000.

Hay que tener en cuenta que participaron 12 cervecerías. En ellas trabajaron directamente 63 personas, lo que generó un ingreso económico total de $44.240.000. Además, se vendieron 5.460 litros de cerveza que equivalen a 10.920 pintas.

Es importante destacar que trabajaron un total de 116 personas en los distintos stands de comidas y cervecerías. Este Festival generó, en forma directa, un total de $91.232.000 para los comercios que participaron.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz ofrece hasta un 80% de descuento a quienes regularicen su construcción

Godoy Cruz invita a emprendedores a sumarse a un registro municipal

"Vino al Café": una experiencia que suma sabor a la Vendimia en Godoy Cruz

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

Avanzan las obras del Metrotranvía y generan un nuevo corte vial

Godoy Cruz invita a crear, jugar y disfrutar del arte en comunidad

Violento robo a un supermercado en pleno Godoy Cruz

Godoy Cruz promueve la educación ambiental en las escuelas de verano

LO QUE SE LEE AHORA
la tormenta deja secuelas en el shopping palmares mall
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall

Las Más Leídas

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza.
El clima

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV. video
recorrida

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

El estado del Paso Los Libertadores para este viernes 30 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 30 de enero