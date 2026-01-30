La Fiesta de San Patricio vuelve a Godoy Cruz con música, cerveza y gastronomía

Vuelve la Fiesta de San Patricio al Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona al departamento de Godoy Cruz. Así, después del éxito de 2025, la tradición cervecera de Godoy Cruz tendrá un nuevo hito en marzo.
Con la participación de 12 cervecerías y 10 stands gastronómicos, el evento en Godoy Cruz impulsará la economía local.
Es que el sábado 21 se presentará Spaghetti Western y el domingo 22 La Skandalosa Tripulación. Estas son dos bandas de proyección nacional que son orgullo mendocino.
El departamento le dará su impronta a la celebración que tuvo origen en Irlanda. Es por eso que habrá puestos cerveceros, patio de comidas y emprendedores.
El año pasado, 53 personas trabajaron en 10 stands de comidas. De allí se obtuvo un ingreso promedio total en gastronomía de $46.992.000.
Hay que tener en cuenta que participaron 12 cervecerías. En ellas trabajaron directamente 63 personas, lo que generó un ingreso económico total de $44.240.000. Además, se vendieron 5.460 litros de cerveza que equivalen a 10.920 pintas.
Es importante destacar que trabajaron un total de 116 personas en los distintos stands de comidas y cervecerías. Este Festival generó, en forma directa, un total de $91.232.000 para los comercios que participaron.