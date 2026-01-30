La Fiesta de San Patricio vuelve a Godoy Cruz con música, cerveza y gastronomía

Vuelve la Fiesta de San Patricio al Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona al departamento de Godoy Cruz . Así, después del éxito de 2025, la tradición cervecera de Godoy Cruz tendrá un nuevo hito en marzo.

Es que el sábado 21 se presentará Spaghetti Western y el domingo 22 La Skandalosa Tripulación. Estas son dos bandas de proyección nacional que son orgullo mendocino.

El departamento le dará su impronta a la celebración que tuvo origen en Irlanda. Es por eso que habrá puestos cerveceros, patio de comidas y emprendedores .

El año pasado, 53 personas trabajaron en 10 stands de comidas. De allí se obtuvo un ingreso promedio total en gastronomía de $46.992.000 .

Hay que tener en cuenta que participaron 12 cervecerías. En ellas trabajaron directamente 63 personas, lo que generó un ingreso económico total de $44.240.000. Además, se vendieron 5.460 litros de cerveza que equivalen a 10.920 pintas.

Es importante destacar que trabajaron un total de 116 personas en los distintos stands de comidas y cervecerías. Este Festival generó, en forma directa, un total de $91.232.000 para los comercios que participaron.