Godoy Cruz invita a emprendedores a sumarse a un registro municipal.

Godoy Cruz , a través del área de Economía Social , pone en marcha un relevamiento destinado a emprendedores que desarrollen productos propios, con identidad local y carácter artesanal, en todos los rubros.

Esta iniciativa tiene como objetivo conocer y registrar los distintos proyectos productivos que se desarrollan. De esta manera, será posible fortalecer el entramado de la economía social y generar instancias de acompañamiento, visibilización y crecimiento .

Es por eso que la información recopilada permitirá convocarlos a mercados, ferias y espacios de comercialización . Así como también a capacitaciones, programas de fortalecimiento y otras acciones de promoción y desarrollo productivo impulsadas por el Municipio.

Todas las personas que cuenten con un emprendimiento activo, de producción propia y con identidad local , pueden inscribirse aquí . Dicho registro se transformará en una herramienta clave. Tanto para facilitar el contacto como también para articular y planificar políticas públicas orientadas al sector.

Esta acción forma parte de las políticas públicas que el Municipio lleva adelante. De tal forma, se impulsa el desarrollo local, el trabajo independiente y la economía social. Además de promover el talento y la identidad productiva del Departamento.

En caso de requerir más información, estas son las vías de comunicación.

Teléfono: 4429360 – 4429361

WhatsApp: 2613068525

E-mail: [email protected]

Formulario: Relevamiento aquí