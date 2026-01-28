28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Talento y producción local

Godoy Cruz invita a emprendedores a sumarse a un registro municipal

La inscripción permitirá acceder a capacitaciones, mercados, ferias y acciones de promoción impulsadas por el Municipio de Godoy Cruz.

Godoy Cruz invita a emprendedores a sumarse a un registro municipal.

Godoy Cruz invita a emprendedores a sumarse a un registro municipal.

Esta iniciativa tiene como objetivo conocer y registrar los distintos proyectos productivos que se desarrollan. De esta manera, será posible fortalecer el entramado de la economía social y generar instancias de acompañamiento, visibilización y crecimiento.

Lee además
Café y vino en Godoy Cruz.
Sabores que se encuentran

"Vino al Café": una experiencia que suma sabor a la Vendimia en Godoy Cruz
El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico
Estaba internado en el hospital Notti

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

Es por eso que la información recopilada permitirá convocarlos a mercados, ferias y espacios de comercialización. Así como también a capacitaciones, programas de fortalecimiento y otras acciones de promoción y desarrollo productivo impulsadas por el Municipio.

¿Cómo me inscribo en Godoy Cruz?

Todas las personas que cuenten con un emprendimiento activo, de producción propia y con identidad local, pueden inscribirse aquí. Dicho registro se transformará en una herramienta clave. Tanto para facilitar el contacto como también para articular y planificar políticas públicas orientadas al sector.

Esta acción forma parte de las políticas públicas que el Municipio lleva adelante. De tal forma, se impulsa el desarrollo local, el trabajo independiente y la economía social. Además de promover el talento y la identidad productiva del Departamento.

En caso de requerir más información, estas son las vías de comunicación.

Teléfono: 4429360 – 4429361

WhatsApp: 2613068525

E-mail: [email protected]

Formulario: Relevamiento aquí

Temas
Seguí leyendo

Avanzan las obras del Metrotranvía y generan un nuevo corte vial

Godoy Cruz invita a crear, jugar y disfrutar del arte en comunidad

Violento robo a un supermercado en pleno Godoy Cruz

Godoy Cruz promueve la educación ambiental en las escuelas de verano

Godoy Cruz fortalece la salud animal con la Unidad Veterinaria Móvil

Rescatan a un menor tras caer a un canal en Godoy Cruz y está en estado crítico

Una policía se atrincheró en una estación de servicio de Godoy Cruz y fue reducida tras varias horas

Accidente fatal en Godoy Cruz: qué dicen los vecinos sobre el tránsito y cómo recuerdan a la víctima

LO QUE SE LEE AHORA
En esta posta sanitaria de San Rafael lograron reanimar a la menor afectada.
susto

Milagroso salvataje de una niña de un año en San Rafael

Las Más Leídas

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.
Seguridad vial

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.
oportunidad

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena
Licitación

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena

Trágico incendio en Tunuyán.
tragedia

Tunuyán: un hombre quedó atrapado en un incendio y murió