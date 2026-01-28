Godoy Cruz invita a emprendedores a sumarse a un registro municipal.

Godoy Cruz, a través del área de Economía Social, pone en marcha un relevamiento destinado a emprendedores que desarrollen productos propios, con identidad local y carácter artesanal, en todos los rubros.
La inscripción permitirá acceder a capacitaciones, mercados, ferias y acciones de promoción impulsadas por el Municipio de Godoy Cruz.
Esta iniciativa tiene como objetivo conocer y registrar los distintos proyectos productivos que se desarrollan. De esta manera, será posible fortalecer el entramado de la economía social y generar instancias de acompañamiento, visibilización y crecimiento.
Es por eso que la información recopilada permitirá convocarlos a mercados, ferias y espacios de comercialización. Así como también a capacitaciones, programas de fortalecimiento y otras acciones de promoción y desarrollo productivo impulsadas por el Municipio.
Todas las personas que cuenten con un emprendimiento activo, de producción propia y con identidad local, pueden inscribirse aquí. Dicho registro se transformará en una herramienta clave. Tanto para facilitar el contacto como también para articular y planificar políticas públicas orientadas al sector.
Esta acción forma parte de las políticas públicas que el Municipio lleva adelante. De tal forma, se impulsa el desarrollo local, el trabajo independiente y la economía social. Además de promover el talento y la identidad productiva del Departamento.
En caso de requerir más información, estas son las vías de comunicación.
Teléfono: 4429360 – 4429361
WhatsApp: 2613068525
E-mail: [email protected]
Formulario: Relevamiento aquí