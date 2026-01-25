25 de enero de 2026
Godoy Cruz fortalece la salud animal con la Unidad Veterinaria Móvil

La Unidad Veterinaria Móvil recorre los barrios de Godoy Cruz ofreciendo servicios esenciales de salud animal y fomentando la tenencia responsable.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz continúa consolidando políticas de cercanía a través de la Unidad Veterinaria Móvil, que recorre distintos barrios del departamento. De esta manera, acerca servicios esenciales para el cuidado de tú mascota y la salud pública.

Durante el operativo realizado este viernes, en el barrio Flor de Cuyo, se aplicaron 35 vacunas antirrábicas y se realizaron 40 desparasitaciones internas con colocación de pipetas. Además, se entregaron turnos para castración, reafirmando el compromiso municipal con la tenencia responsable.

Más de 170 animales atendidos en una semana en Godoy Cruz

El recorrido semanal de la Unidad Veterinaria Móvil dejó un balance altamente positivo. Así, más de 170 animales fueron atendidos en los barrios donde se desplegó el operativo.

La semana anterior, el dispositivo municipal estuvo presente en el barrio La Perla, atendiendo a cientos de mascotas. Aquí, también se brindaron los mismos servicios de atención primaria, con una importante participación de vecinos que se acercaron con sus mascotas.

Estos operativos incluyen vacunación antirrábica, desparasitación interna, colocación de pipetas y tratamiento para sarna. Por otra parte, también se hizo entrega de turnos para castración. De manera tal que, estas acciones son fundamentales para prevenir enfermedades y promover una convivencia responsable.

Requisitos para acceder a los servicios en Godoy Cruz

Es importante resaltar que, para recibir la atención veterinaria gratuita, los vecinos deben presentar DNI con domicilio en Godoy Cruz.

Finalmente, vale aclarar que tanto la vacunación antirrábica como la desparasitación están destinadas a perros y gatos a partir de los 4 meses. Por lo tanto, los animalitos se deben encontrar en buen estado de salud.

Más atención gratuita, más animales sanos en Godoy Cruz

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo una política pública sostenida de cuidado animal. Es que, con estos operativos territoriales se facilita el acceso a la atención veterinaria gratuita. También, se promueve la tenencia responsable, la prevención de enfermedades y una convivencia más saludable en los barrios del departamento.

