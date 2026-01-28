28 de enero de 2026
Trámite obligatorio

Tupungato habilita inscripción presencial y online para el Curso de Manipulación de Alimentos

El Área de Bromatología de Tupungato informa que ya pueden anotarse quienes necesiten tramitar o renovar el Carnet de Manipulador de Alimentos.

Curso de manipulación de alimentos en Tupungato.

Curso de manipulación de alimentos en Tupungato.

El Área de Bromatología de Tupungato informa que ya pueden anotarse para realizar el Curso todas las personas que por sus labores como manipuladores de alimentos requieran tramitar el Carnet o renovarlo.

Para anotarse las personas deben en primer lugar gestionar el boleto de pago correspondiente a la capacitación, acercándose a la Oficina de Rentas que se encuentra en el Edificio Municipal (Av. Belgrano 348) y abonar dicho canon en Tesorería que funciona en la misma dirección con atención de lunes a viernes de 7 a 13h o en la delegación municipal del distrito Cordón del Plata (calle El Álamo y Salvador Vidal), otro medio de pago es de forma online a través del siguiente enlace Pago Tasa.

Después tienen que completar el formulario online a través de la página oficial del Municipio haciendo clic sobre el banner específico al Curso en la página web www.tupungato.gov.ar, que los guía al Formulario Online.

Manual de Estudio para los inscriptos en Tupungato

Una vez finalizada la inscripción, desde Bromatología envían a los inscriptos un Manual de Estudio, a través del correo electrónico declarado, el cual tienen que llevar leído previo a la capacitación para ver si surge alguna duda y evacuarla durante el curso y como cierre se toma la evaluación escrita.

Quienes no cuenten con conexión a internet, o se les imposibilite realizar la inscripción on-line, pueden acercarse personalmente, en horario administrativo, a la oficina de Bromatología que funciona en el primer piso de edificio municipal para concretarla.

Curso de manipulación de alimentos en Tupungato

Doble jornada completa y obligatoria

  • Miércoles 18 y 25 de febrero

8.30 a 12.30hHotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060)

Renovación de Carnet

  • Viernes 27 de febrero

8.30hHotel Turismo Tupungato

