Compromiso con los niños

La Colonia de Verano 2025-2026 de General Alvear culminó con una gran fiesta

El intendente Alejandro Molero destacó el compromiso de los organizadores y la inclusión de todos los niños del departamento de General Alvear.

Alejandro Molero junto a los chicos de la colonia de verano

Alejandro Molero junto a los chicos de la colonia de verano

Se realizó el cierre de la Colonia de Verano 2025–2026 en General Alvear, con una muestra en pileta y un colorido show en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, del que participaron niños y niñas de todo el departamento.

La actividad contó con la presencia del intendente Alejandro Molero, quien destacó el trabajo realizado durante toda la temporada y remarcó que las colonias se desarrollaron “con muchísimo amor y compromiso”, cuidando y acompañando a lo más valioso de cada familia, y subrayó la labor del equipo de profesores, monitores y personal "que hizo posible una de las colonias de vacaciones más grandes de la historia", con más de mil niños inscriptos en Ciudad y los distritos.

Alejandro Molero: "Hoy podemos decir misión cumplida"

Molero valoró además la decisión de garantizar la igualdad de acceso, transformando colonias secas en colonias con pileta, alquilando espacios privados cuando fue necesario, para que todos los chicos del departamento pudieran disfrutar de la natación y de las actividades recreativas y deportivas. “Hoy podemos decir misión cumplida”, afirmó, destacando la alegría de los niños como el mayor logro de esta propuesta.

