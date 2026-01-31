31 de enero de 2026
Operativo municipal

Godoy Cruz refuerza su operativo ante los daños del temporal

Desde las primeras horas del temporal, Godoy Cruz activó un dispositivo de asistencia para dar respuesta a las múltiples situaciones generadas por las intensas lluvias.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz asistiendo tras el temporal.

Desde las primeras horas que se inició la tormenta, cuadrillas municipales reforzadas trabajan en la vía pública con maquinaria y recursos específicos.

En total, el operativo cuenta con 21 operarios en calle, 2 camiones con equipo hidrojet, 3 camiones volcadores, 2 minicargadoras, 2 retroexcavadoras y una flota de 5 camionetas destinadas a tareas de relevamiento y respuesta rápida.

El intendente Diego Costarelli destacó el despliegue del personal municipal y el compromiso con los vecinos. “Estamos atendiendo todas las situaciones generadas por la tormenta. Pedimos paciencia a los vecinos y vecinas de Godoy Cruz: todo nuestro personal se encuentra en las calles dando respuesta a cada requerimiento”, expresó.

"Solicitamos circular con prudencia, ya que continúa vigente la alerta naranja por fuertes tormentas", agregó el jefe comunal.

Reporte de daños y trabajos en curso tras la tormenta

De acuerdo al relevamiento realizado a las 19.30, se registraron 43 árboles caídos y 42 ramas quebradas, además de 21 desbordes de acequias y 12 hundimientos de calzada. También se informó la falta de agua potable en la zona de Barrancos y 4 de Julio, situación que ya se encuentra en proceso de abordaje.

En paralelo, se reportaron cuatro líneas de red de baja tensión fuera de servicio pertenecientes a la Cooperativa Eléctrica, en las zonas de Trapiche, Fuchs, Cervantes y el centro del departamento. El Municipio mantiene coordinación permanente para contribuir a la normalización del suministro.

El mismo esquema de trabajo se mantendrá durante la jornada de mañana, con guardias reforzadas y continuidad de los operativos.

