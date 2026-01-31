Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.

El comunicado oficial reza que: "a partir de las 22.00 del viernes 30 de enero se suspende preventivamente la transitabilidad en ambos sentidos en Uspallata y Guardia Vieja para todo tipo de vehículos y las 00.00 del día sábado 31 cierre del túnel internacional por toda la jornada del mismo día".

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 30 de enero

El pronóstico para la alta montaña este sábado indica para la alta montaña y precordillera nubosidad variable con precipitaciones aisladas. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 8º en Uspallata, 4° en Punta de Vacas, 3º en Puente del Inca y 1° en Las Cuevas .

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores