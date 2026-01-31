Tras la feroz tormenta del viernes, anticipan un sábado con lluvias intensas y riesgo de granizo en Mendoza

Tras la fuerte tormenta, continúan las lluvias este sábado en Mendoza

tormenta 30 de enero 2026 Prensa Gobierno de Mendoza Según el organismo, el día amanecerá inestable en zonas Sur y Este, pero alrededor de las 15 se reactiva una convección en zona Sur y Oeste del Valle de Uco, así como en el Oeste del Gran Mendoza. Entre las 18.00 y las 23.00 horas, habrá tormentas generalizadas afectando Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, donde se esperan precipitaciones intensas con alta probabilidad de caída de granizo.

30 enero - Árbol caído - Las Heras Los daños que dejó la histórica tormenta de este viernes en Mendoza. Las condiciones meteorológicas en alta montaña se presentarán con inestabilidad tanto en el Sur, Centro y Norte de la cordillera, donde recién el domingo comienzan a mejorar. Por ello, el Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado durante toda la jornada del sábado.

Recién el domingo 1 de febrero las condiciones comienzan a mejorar, donde habrá lluvias en el oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, pero de menor intensidad respecto al día sábado. En alta montaña habrá mejoras graduales hacia la medianoche y madrugada del lunes.

ChatGPT Image 30 ene 2026, 19_37_49 Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. image El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Lunes 2 de febrero: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera. Martes 3 de febrero: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura e inestable hacia la noche, vientos del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 22°C

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura e inestable hacia la noche, vientos del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Miércoles 4 de febrero: Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas. Máxima: 34°C | Mínima: 22°C