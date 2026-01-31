31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El clima

Tras la feroz tormenta del viernes, anticipan un sábado con lluvias intensas y riesgo de granizo en Mendoza

Luego de la tormenta de este viernes en la provincia de Mendoza, el pronóstico del tiempo indica que continuará la alerta por precipitaciones en varios departamentos.

Tras la fuerte tormenta, continúan las lluvias este sábado en Mendoza

Tras la fuerte tormenta, continúan las lluvias este sábado en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

Tras la tormenta histórica que tuvo suceso este viernes en Mendoza, que dejó como saldo serias afectaciones en el tránsito y la infraestructura de zonas pobladas, con inundaciones, acequias y cauces desbordados, caída de árboles y rescates de personas, entre ellas niños y un operario de una retroexcavadora arrastada por el agua, el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 31 de enero una jornada donde continuarán las lluvias y tormentas en varios departamentos de la provincia.

tormenta 30 de enero 2026

Según el organismo, el día amanecerá inestable en zonas Sur y Este, pero alrededor de las 15 se reactiva una convección en zona Sur y Oeste del Valle de Uco, así como en el Oeste del Gran Mendoza. Entre las 18.00 y las 23.00 horas, habrá tormentas generalizadas afectando Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, donde se esperan precipitaciones intensas con alta probabilidad de caída de granizo.

Lee además
Ulpiano Suarez recorre la Ciudad de Mendoza.
Operativo de emergencia

Mendoza bajo alerta: Ulpiano Suarez recomienda evitar circular por la vía pública
Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz asistiendo tras el temporal.
Operativo municipal

Godoy Cruz refuerza su operativo ante los daños del temporal
30 enero - Árbol caído - Las Heras
Los daños que dejó la histórica tormenta de este viernes en Mendoza.

Los daños que dejó la histórica tormenta de este viernes en Mendoza.

Las condiciones meteorológicas en alta montaña se presentarán con inestabilidad tanto en el Sur, Centro y Norte de la cordillera, donde recién el domingo comienzan a mejorar. Por ello, el Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado durante toda la jornada del sábado.

Recién el domingo 1 de febrero las condiciones comienzan a mejorar, donde habrá lluvias en el oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, pero de menor intensidad respecto al día sábado. En alta montaña habrá mejoras graduales hacia la medianoche y madrugada del lunes.

ChatGPT Image 30 ene 2026, 19_37_49

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
image

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Lunes 2 de febrero: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C
  • Martes 3 de febrero: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura e inestable hacia la noche, vientos del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 22°C
  • Miércoles 4 de febrero: Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas. Máxima: 34°C | Mínima: 22°C
Temas
Seguí leyendo

No hubo heridos graves tras las tormentas en Mendoza: rescates, cortes de servicios y tareas de normalización

Luján de Cuyo: la creciente del río sorprendió a un trabajador en una retroexcavadora y tuvo que ser rescatado

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos

El temporal complica el servicio de agua en el Gran Mendoza y piden uso responsable

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall

Fuerte tormenta en el Valle de Uco: lluvias intensas e inundaciones en pocos minutos

Tras el último temporal en Tupungato: crecidas, inundaciones y daños productivos en el departamento

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

Las Más Leídas

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios
OPORTUNIDAD

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida
Alta Montaña

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV. video
recorrida

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall