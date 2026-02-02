Mendoza refuerza su liderazgo continental en montañismo

Mendoza continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional como uno de los principales destinos demontañismo del continente, a partir del trabajo articulado con referentes mundiales de esta disciplina y el desarrollo sostenido del turismo de montaña.
En este marco, Ulpiano Suarez mantuvo un encuentro con Tashi Lakpa Sherpa, referente del montañismo a nivel mundial y fundador de la empresa 14 Peaks Expeditión, quien desde hace varios años elige Mendoza como base para realizar expediciones al Aconcagua, convocando a montañistas de distintos países.
Durante la visita, también participaron Nima Rimji Sherpa, el montañista más joven en completar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta, y Shahad Al-Sabah, la primera mujer kuwaití en alcanzar la cumbre del Aconcagua, quienes destacaron la experiencia vivida en la provincia.
Montañismo en Mendoza: eje estratégico para el turismo provincial
El montañismo representa un eje estratégico para el turismo provincial, ya que promueve la llegada de visitantes de todo el mundo y genera un impacto positivo en sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio en general.
Para la Ciudad, en su rol de anfitriona, este tipo de agendas internacionales resulta fundamental para potenciar la actividad turística y seguir posicionando a Mendoza como un destino de referencia a nivel global.
Los visitantes también remarcaron la calidad de los servicios turísticos, así como la hospitalidad y el profesionalismo de guías y trabajadores del Parque Aconcagua. En ese sentido, realizaron una mención especial al guía Matías Yoel Fabrizio, de la prestigiosa Escuela de Guías, destacando su empatía y excelencia profesional.