2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Turismo de montaña

Mendoza refuerza su liderazgo continental en montañismo

Referentes mundiales de la disciplina eligieron la provincia como base para expediciones al Aconcagua.

Ulpiano Suarez junto a los montañistas internacionales.

Ulpiano Suarez junto a los montañistas internacionales.

Por Sitio Andino Departamentales

Mendoza continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional como uno de los principales destinos de montañismo del continente, a partir del trabajo articulado con referentes mundiales de esta disciplina y el desarrollo sostenido del turismo de montaña.

En este marco, Ulpiano Suarez mantuvo un encuentro con Tashi Lakpa Sherpa, referente del montañismo a nivel mundial y fundador de la empresa 14 Peaks Expeditión, quien desde hace varios años elige Mendoza como base para realizar expediciones al Aconcagua, convocando a montañistas de distintos países.

Lee además
Hub de Impacto: Huella Mendoza.
Innovación y desarrollo productivo

Tecnología mendocina para mejorar la vitivinicultura
mendoza suma un laboratorio balistico unico en el pais y se integra a la red internacional de interpol
Inauguración

Mendoza suma un laboratorio balístico único en el país y se integra a la red internacional de Interpol

Durante la visita, también participaron Nima Rimji Sherpa, el montañista más joven en completar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta, y Shahad Al-Sabah, la primera mujer kuwaití en alcanzar la cumbre del Aconcagua, quienes destacaron la experiencia vivida en la provincia.

image

Montañismo en Mendoza: eje estratégico para el turismo provincial

El montañismo representa un eje estratégico para el turismo provincial, ya que promueve la llegada de visitantes de todo el mundo y genera un impacto positivo en sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio en general.

Para la Ciudad, en su rol de anfitriona, este tipo de agendas internacionales resulta fundamental para potenciar la actividad turística y seguir posicionando a Mendoza como un destino de referencia a nivel global.

Los visitantes también remarcaron la calidad de los servicios turísticos, así como la hospitalidad y el profesionalismo de guías y trabajadores del Parque Aconcagua. En ese sentido, realizaron una mención especial al guía Matías Yoel Fabrizio, de la prestigiosa Escuela de Guías, destacando su empatía y excelencia profesional.

Temas
Seguí leyendo

¿Cómo estará el tiempo este lunes? el pronóstico después de las tormentas en Mendoza

Destrozó un comercio en la Ciudad de Mendoza, robó un celular y huyó: su cara quedó registrada

Descenso de la temperatura y lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Como anunció el pronóstico del tiempo para este sábado: la lluvia se instaló una vez más en Mendoza

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall

Video: atrapan in fraganti al autor de un robo en pleno centro

Los Pumas vuelven a Mendoza: cuándo será el partido y quién será el rival

Picnics Musicales: música, verano y encuentro en la Nave Cultural

LO QUE SE LEE AHORA
Tormenta completa y destructiva: viento, granizo y daños severos en todo Junín.
Impactantes imágenes

Temporal sin precedentes en Junín: más de 200 árboles caídos y viviendas severamente afectadas

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

Se movió el piso en Mendoza. ¿Sentiste el sismo de este lunes?
Se movió el piso

Fuerte sismo se sintió este lunes en Mendoza: dónde fue el epicentro