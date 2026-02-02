Mendoza refuerza su liderazgo continental en montañismo

Mendoza continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional como uno de los principales destinos de montañismo del continente , a partir del trabajo articulado con referentes mundiales de esta disciplina y el desarrollo sostenido del turismo de montaña.

En este marco, Ulpiano Suarez mantuvo un encuentro con Tashi Lakpa Sherpa , referente del montañismo a nivel mundial y fundador de la empresa 14 Peaks Expeditión , quien desde hace varios años elige Mendoza como base para realizar expediciones al Aconcagua , convocando a montañistas de distintos países.

Durante la visita, también participaron Nima Rimji Sherpa , el montañista más joven en completar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta , y Shahad Al-Sabah , la primera mujer kuwaití en alcanzar la cumbre del Aconcagua , quienes destacaron la experiencia vivida en la provincia.

El montañismo representa un eje estratégico para el turismo provincial , ya que promueve la llegada de visitantes de todo el mundo y genera un impacto positivo en sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio en general.

Para la Ciudad, en su rol de anfitriona, este tipo de agendas internacionales resulta fundamental para potenciar la actividad turística y seguir posicionando a Mendoza como un destino de referencia a nivel global.

Los visitantes también remarcaron la calidad de los servicios turísticos, así como la hospitalidad y el profesionalismo de guías y trabajadores del Parque Aconcagua. En ese sentido, realizaron una mención especial al guía Matías Yoel Fabrizio, de la prestigiosa Escuela de Guías, destacando su empatía y excelencia profesional.