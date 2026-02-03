Éxito de "Comprá en las Fiestas": Ulpiano Suarez entregó los premios a los ganadores

Con una amplia participación ciudadana, la Ciudad de Mendoza cerró el programa Comprá en las Fiestas con la entrega de premios a sus ganadores. El intendente Ulpiano Suarez encabezó el acto, que destacó el impulso al comercio local y premió a vecinos con viajes turísticos por el país.

El sorteo se realizó el viernes 9 de enero y tuvo como premios tres paquetes turísticos a distintos destinos del país, con traslado y alojamiento incluidos , gracias al acompañamiento de la empresa Andesmar . Los viajes fueron pensados como un incentivo directo al consumo en la Ciudad de Mendoza y al turismo interno.

El programa tuvo una muy buena recepción : participaron más de 500 personas , que cargaron 750 tickets de compra en la plataforma digital Comprá en la Ciudad , correspondientes a alrededor de 100 comercios . Los rubros con mayor cantidad de comprobantes registrados fueron indumentaria , bazar y artículos tecnológicos .

Alejandra María Lini, quien obtuvo un viaje a Mar del Plata, expresó: “No tenía muchas expectativas, pero cuando me llamaron fue una alegría total"

La ganadora del primer premio , Alejandra María Lini , obtuvo un viaje para dos personas a Mar del Plata . “Hice las compras para Navidad y participé del concurso. No tenía muchas expectativas, pero cuando me llamaron fue una alegría total”, expresó, agradecida por la iniciativa municipal.

El segundo premio, un viaje para dos personas a Villa Carlos Paz, fue para Norma Méndez, representada por su hija Verónica, quien destacó la importancia del premio para su madre jubilada. “Yo cargué los tickets en el sorteo y estamos muy agradecidas. Este premio le viene muy bien", manifestó. En tanto, Natalia Sánchez, ganadora del tercer premio —un viaje a San Rafael—, celebró la posibilidad de viajar junto a su hija.

ulpiano suarez programa comprá en las fiestas 1 Todos los ganadores del programa Comprá en la Ciudad, junto al intendente Ulpiano Suarez. Foto: Municipalidad Ciudad de Mendoza.

Durante la actividad estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; el subsecretario de Turismo, Felipe Rinaldo; y la escribana María Laura Arranz, quienes acompañaron el cierre formal del programa.

Así, el programa Comprá en las Fiestas se consolidó como una herramienta para dinamizar el comercio local, fortalecer la economía de la Ciudad y generar beneficios concretos para vecinos y visitantes, combinando consumo, premios y experiencias turísticas.