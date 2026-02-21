21 de febrero de 2026
Sitio Andino
Pozo millonario del Quini 6: horario del sorteo y cuánto se puede ganar este domingo 22 de febrero

La edición 3350 del Quini 6 pone en juego un impresionante pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, correspondiente al número 3350, se realizará el domingo 22 de febrero de 2026 y pondrá en juego un pozo acumulado de $11.100 millones. El sorteo comenzará a las 21.15 y podrá seguirse en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 Paraná y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, sorteo Nº 3349 del 18 de febrero, hubo un ganador que se adjudicó el pozo de la modalidad “La Revancha” de $600.000.000. El nuevo millonario de la Argentina compró su ticket en la localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba, y acertó la combinación 05-08-17-31-37-45.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 22 de febrero?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y en esta oportunidad tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

