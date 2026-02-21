Educación Superior: la DGE potencia nuevas carreras y controles más estrictos.

Con el objetivo de consolidar un sistema de formación profesional que responda a las demandas del sector productivo y científico-tecnológico de la provincia de Mendoza , la Dirección General de Escuelas , a través de la Dirección de Educación Superior (DES), dio a conocer su hoja de ruta para el 2026.

El documento establece los ejes políticos y pedagógicos que orientarán las acciones en los Institutos de Educación Superior (IES) de todo el territorio mendocino.

La propuesta oficial se asienta sobre dos pilares fundamentales: la modernización de la oferta educativa y la implementación de mecanismos de control y evaluación más rigurosos, tanto para el claustro docente como para los aspirantes al nivel.

En un escenario de constante transformación tecnológica, la DGE apuesta a la implementación de nuevas carreras y diseños curriculares actualizados . El foco estará puesto en la diversificación de la formación técnica, buscando una articulación directa con las necesidades socioproductivas de cada región de Mendoza.

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno.

Entre las prioridades se destacan el fortalecimiento del área de educación digital y la creación de perfiles profesionales capaces de integrarse al entramado científico y tecnológico provincial. Según indica el documento estratégico, los IES son considerados "actores clave para la formación de capital humano y la innovación local".

Evaluación y desempeño: los nuevos controles

Uno de los puntos más relevantes de los lineamientos 2026 es la profundización de la cultura de la evaluación. Para garantizar la calidad de la enseñanza, se han dispuesto medidas de seguimiento estrictas:

Evaluación docente: se llevará adelante una evaluación bianual del desempeño de los educadores . Asimismo, se impulsará la titularización por perfil profesional y la certificación pedagógica para profesionales técnicos, buscando equipos institucionales estables y jerarquizados.

Programa “Superior Evalúa”: se dará continuidad a este dispositivo de evaluación institucional que utiliza datos sistemáticos para la toma de decisiones estratégicas y la planificación de mejoras.

Gestión Digital: se fortalecerá el sistema digital de gestión académica para obtener información precisa sobre las trayectorias estudiantiles y los resultados formativos.

Ingreso y trayectorias estudiantiles

Para los estudiantes, el ciclo 2026 trae consigo la implementación de un dispositivo único de ingreso al nivel superior. Esta herramienta busca estandarizar los requisitos de acceso y asegurar que los alumnos cuenten con las competencias necesarias para iniciar su formación profesional.

Además, el plan contempla el fortalecimiento de las trayectorias mediante propuestas complementarias, certificaciones específicas y convenios de articulación con carreras de grado universitarias, facilitando así la continuidad académica de los egresados de los IES.

Desde la Dirección de Educación Superior reafirmaron que estos lineamientos expresan una gestión con un fuerte anclaje territorial. La implementación efectiva de estas políticas dependerá de la articulación con municipios, universidades y sectores productivos, en un esfuerzo conjunto por consolidar un nivel superior que sea inclusivo, innovador y con proyección de futuro para Mendoza.