Balacera fatal en San Martín: víctima muere tras intervenir en ataque

Comisaria 12 del departamento de San Martín.

Por Sitio Andino Policiales







Un joven de 26 años, identificado como A.Z.E.M., perdió la vida este sábado por la tarde en el departamento de San Martín tras recibir un disparo en el pecho en el interior del Barrio San Lucía. Según informó la policía, el hecho ocurrió alrededor de las 19:23, bajo la jurisdicción de la Comisaría 12°.

De acuerdo con el relato del hermano de la víctima, A.L., ambos se encontraban en la zona cuando un hombre, cuya identidad aún se desconoce, efectuó un disparo sin mediar palabra. En ese momento, A.Z.E.M. se interpuso y recibió el impacto de bala que resultó fatal.

Un vecino del sector trasladó a los heridos al hospital local. La víctima del homicidio ingresó con signos vitales bajos y, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

La policía trabaja en el lugar con personal de Homicidios para recopilar evidencia y esclarecer los hechos. La Oficina Fiscal de San Martín lleva adelante la investigación para identificar y detener al responsable.