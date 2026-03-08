8 de marzo de 2026
Tragedia en el Este

Accidente vial: un hombre murió tras chocar contra un puente en San Martín

La víctima tenía 30 años y falleció en el lugar luego de que el auto que conducía impactara contra el paredón de un puente sobre Ruta 7.

Trágico accidente vial en San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.06 en la intersección de la avenida Eva Perón y el puente de la Ruta 7, cuando un llamado al 911 alertó sobre un vehículo que había sufrido un fuerte impacto y cuyo conductor se encontraba gravemente herido.

image

El hombre de 30 años manejaba un Renault Clio y el accidente vial fue en solitario

A partir de la denuncia, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el desplazamiento de personal policial de la Comisaría 12°, que al llegar al lugar constató que se trataba de un automóvil Renault Clío gris que había colisionado contra el paredón del puente. Producto del impacto, el conductor salió despedido del vehículo.

Al arribar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), el profesional médico a cargo confirmó el fallecimiento del hombre, identificado como Santiago Pérez, de 30 años.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que interviene en la investigación del hecho para determinar las circunstancias del siniestro.

