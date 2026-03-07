7 de marzo de 2026
Manejaba en zigzag, chocó contra un camión y se dio a la fuga en Luján de Cuyo

Durante la madrugada de este sábado, una camioneta chocó contra un camión en Luján de Cuyo. Conocé cómo ocurrió este accidente vial.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 05:32, una camioneta protagonizó un accidente vial al chocar contra un camión. El hecho ocurrió en el carril hacia el norte del Acceso Sur, sobre el puente del río Mendoza, en Luján de Cuyo.

Choque y fuga en Luján de Cuyo: una camioneta impactó contra un camión

Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un siniestro vial en la zona. Al llegar al lugar, el personal constató que se trataba de un camión marca Volkswagen que circulaba por el Acceso Sur en dirección al norte.

En ese momento, apareció en escena una camioneta Ford Ranger que se desplazaba en contramano y realizando maniobras en zigzag. De acuerdo con las averiguaciones realizadas, tras producirse el impacto el conductor de la camioneta descendió del vehículo, lo dejó abandonado en el lugar y escapó corriendo.

Al conductor del camión se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo. Además, se constató que no presentaba lesiones. Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Vial de Luján de Cuyo.

