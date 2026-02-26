Volcó en la Ruta Nacional 7, fue despedido del auto y se encuentra hospitalizado

Ruta Nacional 7: despiste y vuelco dejaron un hombre con TEC.

Por Celeste Funes







En la Ruta Nacional 7, en el tramo ubicado en Luján de Cuyo, un utilitario protagonizó un alarmante vuelco tras perder el dominio. Tras perder el dominio de su vehículo, el conductor fue despedido del mismo y sufrió politraumatismos graves. En consecuencia, debió ser trasladado de urgencia al hospital de la Capital.

Siniestro vial en Luján: un utilitario terminó volcado sobre la calzada El siniestro se produjo alrededor de las 00:20 a la altura del kilómetro 1085, en la conocida Curva Agua de las Avispas, en Luján de Cuyo. Allí, un utilitario Peugeot Partner perdió el control y terminó volcado sobre la calzada, generando alarma entre los conductores que transitaban por la zona.

El hecho fue advertido a través de varios llamados al 911, lo que permitió la rápida llegada de efectivos policiales y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al arribar, los uniformados constataron que el vehículo se encontraba con las ruedas hacia arriba y severos daños en su estructura.

Dos personas resultaron heridas tras el accidente vial El conductor, identificado como R.J.F., de 38 años, fue despedido del habitáculo producto del impacto. El personal médico le diagnosticó politraumatismo grave con traumatismo encéfalo craneano, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central para una atención especializada.

En tanto, el acompañante, A.G., sufrió politraumatismos leves y fue asistido en el lugar sin necesidad de derivación. Según informaron fuentes oficiales, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Las causas del siniestro vial son materia de investigación y quedó a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente. Ayer por la tarde, otro vuelco causó un gran susto en otra ruta que atraviesa Luján de Cuyo. En ese episodio, un furgón se dio vuelta en el asfalto y sus ocupantes debieron ser trasladados al hospital Paroissien.