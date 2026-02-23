24 de febrero de 2026
Sitio Andino
Villa 25

Grave accidente vial: perdió el control de su auto, volcó y terminó hospitalizado en San Rafael

Ocurrió en Ruta 150. El conductor perdió el dominio del vehículo y volcó sobre la calzada. Fue traslado al hospital Schestakow con politraumatismos.

El vuelco ocurrió en Ruta 150, en Villa 25 del departamento de San Rafael

Por Sitio Andino Policiales

Un joven de 18 años resultó herido tras un vuelco ocurrido en Ruta 150, en Villa 25 del departamento de San Rafael. El conductor perdió el dominio del rodado y terminó volcando a un costado de la calzada. Tras el accidente vial, fue trasladado al hospital local.

Cómo ocurrió el accidente vial en Villa 25

El conductor, identificado como M. B., de 18 años, circulaba de oeste a este a bordo de un Renault Symbol cuando perdió el dominio del vehículo. Como consecuencia, el automóvil volcó hacia el costado de la calzada y quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas.

Tras el impacto, el joven fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que llegó al lugar y realizó las primeras atenciones médicas. Posteriormente, fue trasladado al hospital Schestakow, donde los profesionales le diagnosticaron politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento.

accidente vial, san rafael
El automóvil volcó hacia el costado sur-este de la calzada

En el lugar trabajó personal de Subcomisaría Villa 25, Policía Científica y Policía Vial, dependientes de la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur de San Rafael, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

