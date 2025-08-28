llegó la hora

Champions League 2025/26: estos son los equipos clasificados y cómo será el nuevo formato

Este jueves se llevará a cabo el sorteo de la Champions League de fútbol y en Sitio Andino te contamos todos los detalles. No te lo pierdas.

El PSG buscará defender la corona en la Champions League 2025/26.

Por Sitio Andino Deportes

Este miércoles se confirmaron los 36 equipos clasificados a la UEFA Champions League de fútbol 2025/26, torneo que tendrá nuevamente el formato de fase liga en lugar de grupos. El PSG, vigente campeón, buscará defender el título que consiguió por primera vez en su historia. El sorteo será el jueves 28 de agosto en Mónaco.

Los 36 clasificados a la Champions League 2025/26

Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United.

España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal.

Italia: Napoli, Inter de Milán, Atalanta, Juventus.

Alemania: Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt.

Francia: Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, AS Monaco.

Países Bajos: PSV Eindhoven, Ajax.

Portugal: Sporting CP, Benfica (repechaje).

Bélgica: Union Saint-Gilloise, Club Brujas (repechaje).

Turquía: Galatasaray.

República Checa: Slavia Praga.

Grecia: Olympiacos.

Noruega: Bodø/Glimt (repechaje).

Dinamarca: Copenhague (repechaje).

Kazajistán: Kairat Almaty (repechaje).

Chipre: Pafos FC (repechaje).

Azerbaiyán: Qaraba (repechaje).

Cómo será el nuevo formato de la Champions League

La fase liga reemplaza definitivamente a los grupos. Cada equipo jugará 8 partidos contra 8 rivales diferentes (4 de local y 4 de visitante), definidos por sorteo con cuatro bombos.

  • Los primeros 8 avanzan directo a octavos de final.

  • Del 9° al 24° disputarán un repechaje a doble partido para completar los ocho cupos restantes.

  • Del 25° al 36° quedarán eliminados sin pasar a la Europa League, algo inédito en este nuevo formato.

El sorteo de la Champions League 2025/26

El sorteo oficial será el jueves 28 de agosto a las 13:00 (hora argentina) en Mónaco y podrá seguirse en vivo por Disney+ Premium.

El PSG llega como campeón defensor, mientras que equipos como Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich y Barcelona aparecen como grandes candidatos a destronarlo en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

