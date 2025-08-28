Champions League 2025/26: estos son los equipos clasificados y cómo será el nuevo formato

Este miércoles se confirmaron los 36 equipos clasificados a la UEFA Champions League de fútbol 2025/26, torneo que tendrá nuevamente el formato de fase liga en lugar de grupos. El PSG, vigente campeón, buscará defender el título que consiguió por primera vez en su historia. El sorteo será el jueves 28 de agosto en Mónaco.
La fase liga reemplaza definitivamente a los grupos. Cada equipo jugará 8 partidos contra 8 rivales diferentes (4 de local y 4 de visitante), definidos por sorteo con cuatro bombos.
Los primeros 8 avanzan directo a octavos de final.
Del 9° al 24° disputarán un repechaje a doble partido para completar los ocho cupos restantes.
Del 25° al 36° quedarán eliminados sin pasar a la Europa League, algo inédito en este nuevo formato.
El sorteo de la Champions League 2025/26
El sorteo oficial será el jueves 28 de agosto a las 13:00 (hora argentina) en Mónaco y podrá seguirse en vivo por Disney+ Premium.
El PSG llega como campeón defensor, mientras que equipos como Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich y Barcelona aparecen como grandes candidatos a destronarlo en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.