Champions League 2025/26: estos son los equipos clasificados y cómo será el nuevo formato

El PSG buscará defender la corona en la Champions League 2025/26.

Este miércoles se confirmaron los 36 equipos clasificados a la UEFA Champions League de fútbol 2025/26 , torneo que tendrá nuevamente el formato de fase liga en lugar de grupos. El PSG , vigente campeón, buscará defender el título que consiguió por primera vez en su historia. El sorteo será el jueves 28 de agosto en Mónaco .

¡HOY HAY SORTEO DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26! Desde las 13:00 (ARG), por la pantalla de #DisneyPlus Plan Premium y con estos bombos, hoy se definirán los cruces de la fase liga del máximo torneo europeo de clubes ¿Quién se quedará con la gloria este año? pic.twitter.com/hW5LlN7koW

el Millo ante el tate

el Millo ante el tate River y Unión juegan en Mendoza por la Copa Argentina: hora y dónde verlo

polideportivo Facundo Ambrossi ganó la 4ª fecha de la temporada de pista: cómo sigue el torneo

Alemania: Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt.

Francia: Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, AS Monaco.

Países Bajos: PSV Eindhoven, Ajax.

Portugal: Sporting CP, Benfica (repechaje).

Bélgica: Union Saint-Gilloise, Club Brujas (repechaje).

Turquía: Galatasaray.

República Checa: Slavia Praga.

Grecia: Olympiacos.

Noruega: Bodø/Glimt (repechaje).

Dinamarca: Copenhague (repechaje).

Kazajistán: Kairat Almaty (repechaje).

Chipre: Pafos FC (repechaje).

Azerbaiyán: Qaraba (repechaje).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChampionsLeague/status/1960991937281789952&partner=&hide_thread=false #UCLdraw pots for the league phase pic.twitter.com/mmMny3Qh4r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Cómo será el nuevo formato de la Champions League

La fase liga reemplaza definitivamente a los grupos. Cada equipo jugará 8 partidos contra 8 rivales diferentes (4 de local y 4 de visitante), definidos por sorteo con cuatro bombos.

Los primeros 8 avanzan directo a octavos de final .

Del 9° al 24° disputarán un repechaje a doble partido para completar los ocho cupos restantes.

Del 25° al 36° quedarán eliminados sin pasar a la Europa League, algo inédito en este nuevo formato.

El sorteo de la Champions League 2025/26

El sorteo oficial será el jueves 28 de agosto a las 13:00 (hora argentina) en Mónaco y podrá seguirse en vivo por Disney+ Premium.

El PSG llega como campeón defensor, mientras que equipos como Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich y Barcelona aparecen como grandes candidatos a destronarlo en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.