River llegó a Mendoza: este fue el gran recibimiento de los hinchas a Gallardo y compañía

El plantel del Club Atlético River Plate arribó a la provincia de Mendoza este miércoles por la noche, pasadas las 21:30, y se instaló en el Hotel Diplomatic, donde aguardará concentrado el cruce de este jueves en el Malvinas Argentinas ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol.
Marcelo Gallardo al frente del grupo y el cariño de los hinchas
El equipo, encabezado por Marcelo Gallardo y con todas sus figuras, fue recibido por una multitud de hinchas en la puerta del hotel. El “Muñeco” saludó atentamente a los fanáticos, que colmaron las inmediaciones con banderas y cánticos.
Varios futbolistas se detuvieron a sacarse fotos con los simpatizantes, que coparon la vereda del hotel en un verdadero banderazo de apoyo. Hubo clima de fiesta y un aguante característico de los millonarios, que siguen al equipo en cada provincia donde juega.