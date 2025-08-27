River llegó a Mendoza: este fue el gran recibimiento de los hinchas a Gallardo y compañía

Fiesta de los simpatizantes del Club Atlético River Plate en suelo mendocino.

Por Martín Sebastián Colucci







El plantel del Club Atlético River Plate arribó a la provincia de Mendoza este miércoles por la noche, pasadas las 21:30, y se instaló en el Hotel Diplomatic, donde aguardará concentrado el cruce de este jueves en el Malvinas Argentinas ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol.

Destino: Mendoza. pic.twitter.com/Ao1ogizHJ1 — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2025 Marcelo Gallardo al frente del grupo y el cariño de los hinchas El equipo, encabezado por Marcelo Gallardo y con todas sus figuras, fue recibido por una multitud de hinchas en la puerta del hotel. El "Muñeco" saludó atentamente a los fanáticos, que colmaron las inmediaciones con banderas y cánticos.

TERRIBLE BANDERAZO MILLONARIO EN MENDOZA



River se enfrentará a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina y la concentración se tiñó de rojo y blanco pic.twitter.com/IlSops71v8 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) August 27, 2025 Varios futbolistas se detuvieron a sacarse fotos con los simpatizantes, que coparon la vereda del hotel en un verdadero banderazo de apoyo. Hubo clima de fiesta y un aguante característico de los millonarios, que siguen al equipo en cada provincia donde juega.

Mendoza y River, una vez más pic.twitter.com/5xNCAmba3z — Juan Cortese (@juancortese) August 27, 2025 Buen clima en la previa del partido de la Copa Argentina La jornada mendocina acompañó con un clima agradable, lo que permitió que cientos de hinchas esperaran la llegada del plantel en un ambiente de entusiasmo y pasión.