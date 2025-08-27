colorido

River llegó a Mendoza: este fue el gran recibimiento de los hinchas a Gallardo y compañía

El Club Atlético River Plate se mide con Unión de Santa Fe por los 8vos de final de la Copa Argentina de fútbol. Mirá cómo lo recibió la provincia de Mendoza.

Fiesta de los simpatizantes del Club Atlético River Plate en suelo mendocino.

Fiesta de los simpatizantes del Club Atlético River Plate en suelo mendocino.

 Por Martín Sebastián Colucci

El plantel del Club Atlético River Plate arribó a la provincia de Mendoza este miércoles por la noche, pasadas las 21:30, y se instaló en el Hotel Diplomatic, donde aguardará concentrado el cruce de este jueves en el Malvinas Argentinas ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1960840086318113199&partner=&hide_thread=false

Marcelo Gallardo al frente del grupo y el cariño de los hinchas

El equipo, encabezado por Marcelo Gallardo y con todas sus figuras, fue recibido por una multitud de hinchas en la puerta del hotel. El “Muñeco” saludó atentamente a los fanáticos, que colmaron las inmediaciones con banderas y cánticos.

Lee además
El Club Atlético River Plate quiere ganar.
cara a cara

River en Mendoza por la Copa Argentina: todos los detalles del duelo ante Unión
Marcelo Gallardo no lo puede creer (Foto IA).
EMPATE CLAVADO

Explotó Marcelo Gallardo: River no pudo ganarle a Lanús y el DT se fue sin hablar
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/1960842265011642718&partner=&hide_thread=false

Varios futbolistas se detuvieron a sacarse fotos con los simpatizantes, que coparon la vereda del hotel en un verdadero banderazo de apoyo. Hubo clima de fiesta y un aguante característico de los millonarios, que siguen al equipo en cada provincia donde juega.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juancortese/status/1960849360968671544&partner=&hide_thread=false

Buen clima en la previa del partido de la Copa Argentina

La jornada mendocina acompañó con un clima agradable, lo que permitió que cientos de hinchas esperaran la llegada del plantel en un ambiente de entusiasmo y pasión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaquinaRiver/status/1960861542598979710&partner=&hide_thread=false

River jugará este jueves desde las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas, con el arbitraje de Carlos Gariano y transmisión de TyC Sports. El ganador enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960867964971794523&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GermanBalcarce/status/1960870396955430970&partner=&hide_thread=false

Más videos de la llegada de River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TodoxRiverOk/status/1960866751802949881&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CostaFebreOK/status/1960858092733702208&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1960864952308093238&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960868381910823415&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960869066094084298&partner=&hide_thread=false

Los concentrados de River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1960800821077045528&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LopezCaamilaok/status/1960861370649280681&partner=&hide_thread=false

Así llegó el Club Atlético Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacentrald_sf/status/1960853369897021807&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Lanús amargó a River y se lo empató en la última jugada

Gimnasia dominó a Morón pero perdió ¿Qué necesita el Lobo para asegurarse la final por el ascenso?

El Tomba de la gente: historia eterna y momentos que hicieron vibrar a los Bodegueros

Furor por el campeón nacional de Karting ¿Quién es el mendocino de 8 años que la rompe en las pistas?

Con presencia mendocina, la Selección de Vóley tropezó ante Irán ¿Cómo sigue el Mundial?

El Inter Miami de Lionel Messi disputa el clásico del sol en la Leagues Cup: hora y dónde verlo

Francisco Cerundolo ilusiona a toda Argentina con un triunfo memorable en el US Open

Franco Colapinto y el dilema de la temporada 2026 en la F1 ¿Sigue o se va?

LO QUE SE LEE AHORA
El Club Atlético River Plate quiere ganar.
cara a cara

River en Mendoza por la Copa Argentina: todos los detalles del duelo ante Unión

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará.
Para tener en cuenta

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará

Más de dos cuadras de ciudadanos para pedir justicia por el femicidio de Rocio Collado.  video
reclamo

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

Te Puede Interesar

Qué posición adoptaron los diez mendocinos en el Congreso video
Congreso nacional

El rol invisible de los diputados mendocinos en la tensa visita de Francos al Congreso

Por Facundo La Rosa
Controladores aéreos cancelaron el paro tras concretar un acuerdo con la Nación
Negociación

Controladores aéreos cancelaron el paro tras llegar a un acuerdo con la Nación

Por Sitio Andino Economía
Casa Rosada reportó las obras que ejecuta en Mendoza y aquellas que frenó en territorio provincial video
Informe de gestión de Guillermo Francos

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Por Facundo La Rosa