mala jornada

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña eliminados en el Us Open ¿Qué pasó con Cerúndolo?

Tomas Martín Etcheverry y Fran Comesaña no pudieron hacer pie en la segunda ronda del duro US Open. Conocé cómo viene la mano para los argentinos.

No hay más US Open para Tomás Etcheverry.

No hay más US Open para Tomás Etcheverry.

Por Sitio Andino Deportes

El US Open de tenis 2025 ya dejó sin chances a dos argentinos: Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña cayeron en la segunda ronda, despidiéndose tras batallas duras y exigentes. El checo Jiri Lehecka y el británico Cameron Norrie fueron sus verdugos. Ahora, toda la ilusión argentina queda en manos de Francisco Cerúndolo, el mejor rankeado de la Legión.

Tomás Etcheverry perdió con Lehecka y se despidió del US Open

El platense mostró un gran arranque, llevándose el primer set por 6-3, pero el checo Jiri Lehecka (21° del ranking ATP) reaccionó con un contundente 6-0 en el segundo parcial y controló los dos siguientes (6-2 y 6-4) para cerrar el duelo en poco más de dos horas de juego.

Francisco Cerúndolo, que viene de un año complicado, enfrentará al suizo Leandro Riedi (435° del ranking) este jueves 28 de agosto.
va por más

Francisco Cerundolo ilusiona a toda Argentina con un triunfo memorable en el US Open
Francisco Comesaña dio un gran paso en el US Open.
mala fortuna

Flojísima primera jornada en el US Open para los argentinos

Con este resultado, el historial entre ambos quedó igualado 2-2. Lehecka avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará al belga Raphael Collignon (107°), que dio el gran golpe al eliminar en cinco sets al noruego Casper Ruud (12°), semifinalista de la edición anterior.

Fran Comesaña cayó ante Norrie en el US Open

En otro duelo electrizante, el marplatense Francisco Comesaña (24 años) no pudo ante la experiencia de Cameron Norrie, ex top 10. El británico se impuso por 7-6 (7-5), 6-3, 6-7 (0-7) y 7-6 (7-4) en más de cuatro horas de juego, en la cancha 5.

El argentino mostró personalidad: arrancó quebrando en el primer set, pero Norrie recuperó y lo cerró en el tie-break. En el segundo parcial sufrió tres quiebres, aunque volvió a ilusionar con un tie-break perfecto en el tercer set (7-0). Sin embargo, en el cuarto, pese a tener tres set points, no logró concretarlos y el británico se llevó el desempate.

Con la derrota, Comesaña perdió la oportunidad de medirse por primera vez ante Novak Djokovic, quien será el próximo rival de Norrie. De todos modos, dejó una muy buena imagen en su debut absoluto en Nueva York, mostrando que puede competir al más alto nivel.

Francisco Cerúndolo busca ser el único argentino en tercera ronda

El porteño Francisco Cerúndolo (19° del mundo y mejor argentino en el ranking ATP) jugará hoy por la segunda ronda ante el suizo Leandro Riedi (485°), una de las sorpresas del torneo. Riedi, que llegó desde la qualy ganando tres partidos seguidos, ya eliminó al español Pedro Martínez (66°) sin ceder sets y escaló 200 puestos en el ranking en vivo.

El partido se disputará en la cancha 5, con horario estimado de las 13:30 (hora argentina). Cerúndolo buscará mantener la bandera argentina en Nueva York y alcanzar por segunda vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam.

