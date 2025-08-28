Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña eliminados en el Us Open ¿Qué pasó con Cerúndolo?

El US Open de tenis 2025 ya dejó sin chances a dos argentinos : Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña cayeron en la segunda ronda, despidiéndose tras batallas duras y exigentes. El checo Jiri Lehecka y el británico Cameron Norrie fueron sus verdugos. Ahora, toda la ilusión argentina queda en manos de Francisco Cerúndolo , el mejor rankeado de la Legión.

El platense mostró un gran arranque , llevándose el primer set por 6-3, pero el checo Jiri Lehecka (21° del ranking ATP) reaccionó con un contundente 6-0 en el segundo parcial y controló los dos siguientes (6-2 y 6-4) para cerrar el duelo en poco más de dos horas de juego.

Con este resultado, el historial entre ambos quedó igualado 2-2 . Lehecka avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará al belga Raphael Collignon (107°) , que dio el gran golpe al eliminar en cinco sets al noruego Casper Ruud (12°) , semifinalista de la edición anterior.

En otro duelo electrizante, el marplatense Francisco Comesaña (24 años) no pudo ante la experiencia de Cameron Norrie , ex top 10. El británico se impuso por 7-6 (7-5), 6-3, 6-7 (0-7) y 7-6 (7-4) en más de cuatro horas de juego, en la cancha 5 .

El argentino mostró personalidad: arrancó quebrando en el primer set, pero Norrie recuperó y lo cerró en el tie-break. En el segundo parcial sufrió tres quiebres, aunque volvió a ilusionar con un tie-break perfecto en el tercer set (7-0). Sin embargo, en el cuarto, pese a tener tres set points, no logró concretarlos y el británico se llevó el desempate.

Con la derrota, Comesaña perdió la oportunidad de medirse por primera vez ante Novak Djokovic, quien será el próximo rival de Norrie. De todos modos, dejó una muy buena imagen en su debut absoluto en Nueva York, mostrando que puede competir al más alto nivel.

Francisco Cerúndolo busca ser el único argentino en tercera ronda

El porteño Francisco Cerúndolo (19° del mundo y mejor argentino en el ranking ATP) jugará hoy por la segunda ronda ante el suizo Leandro Riedi (485°), una de las sorpresas del torneo. Riedi, que llegó desde la qualy ganando tres partidos seguidos, ya eliminó al español Pedro Martínez (66°) sin ceder sets y escaló 200 puestos en el ranking en vivo.

El partido se disputará en la cancha 5, con horario estimado de las 13:30 (hora argentina). Cerúndolo buscará mantener la bandera argentina en Nueva York y alcanzar por segunda vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam.