Argentina, con Lionel Messi, choca contra Venezuela por las Eliminatorias: así se vive la previa

El Estadio Monumental se viste de celeste y blanco para vivir una jornada histórica: Lionel Messi juega su último partido con la Selección de fútbol de Argentina en suelo local por las Eliminatorias Sudamericanas. Desde temprano, los alrededores del estadio se llenan de hinchas con camisetas, banderas y bombos que marcan el ritmo de una previa inolvidable.
Bandas de música, cantitos populares y murales improvisados con la cara del capitán argentino convierten a Núñez en una verdadera fiesta popular. Cada rincón respira pasión y agradecimiento hacia el jugador más grande de la historia albiceleste.
Familias, amigos y agrupaciones de distintas provincias llegan para despedir a Messi. Las tribunas se tiñen de camisetas con el número 10, carteles de “Gracias Leo” y rostros emocionados que reflejan el privilegio de verlo con la celeste y blanca.
El colorido es total: sombreros albicelestes, bombos que no paran de sonar y banderas gigantes que recorren las plateas y populares. La pasión argentina, reconocida en todo el mundo, vive su máximo esplendor en este adiós.