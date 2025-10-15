Escándalo en la casa de Michael Schumacher: denuncia por un caso de abuso sexual

La denuncia data de 2019 y el juicio comienza esta semana en Suiza, algo esperado por a familia de Michael Schumacher.

Un piloto de automovilismo quedó en el centro de la escena mediática tras ser acusado de abuso sexual contra una enfermera del equipo médico que asiste a Michael Schumacher en su residencia de Gland, Suiza.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en noviembre de 2019, aunque la denuncia formal fue presentada recién en 2022. El caso tomó repercusión nuevamente esta semana, previo al inicio del juicio.

Qué se sabe de la investigación sobre el abuso sexual El piloto, cuya identidad no fue revelada por decisión judicial, era amigo cercano de Mick Schumacher y estaba alojado en la residencia familiar. La fiscalía suiza sostiene que, tras compartir bebidas en la sala de billar de la casa, el acusado habría abusado de la víctima mientras ella se encontraba inconsciente.

La mujer forma parte del equipo de profesionales que asisten al expiloto alemán desde el accidente de esquí de 2013. El acusado, en su defensa, negó los cargos y argumentó que había tenido un vínculo previo con la denunciante, lo cual fue rechazado por la enfermera.

Qué viene ahora con el tema del abuso sexual El juicio está previsto para esta semana en Suiza, y las audiencias serán a puertas cerradas. La expectativa es alta, ya que se trata de un caso sensible que involucra al círculo íntimo de la familia Schumacher.